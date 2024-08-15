Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Tayvan-Türk İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Ergüder, üniversite sanayi iş birliği kapsamında Erzurum’da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan üniversiteleri, iş dünyası temsilcilerini ve teknoloji firmalarını ziyaret etti.Tayvan’ın teknik üniversiteleri ile iş birliği yapılması ve Erzurum’da yüksek teknolojiye dayalı yatırımların gerçekleştirilmesi gibi konularda istişarelerde bulunmak amacıyla Tayvan’ın başkenti Taipei’ye giden heyet, Ulusal Tayvan Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki üniversite arasında öğrenci/öğretim üyesi değişim programları ve yüksek teknolojiye dayalı ortak projelerin gerçekleştirilmesi gibi konular ele alındı. Ardından Çin Uluslararası Ekonomik İş birliği Derneği (Chinese International Economic Cooperation Association - CIECA) yetkilileri ile buluşan heyete uzmanlar tarafından Akıllı Şehirler Projesinin sunumu yapıldı. Akıllı şehir projesinin Erzurum’da gerçekleştirilmesi için Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve CIECA arasında ortak çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Heyet daha sonra uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok teknoloji firmasının yer aldığı Tayvan Bilim Parkına giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca ileri teknoloji mekanik, elektrik ve optik bileşenler üreten OME Technology Firmasının yetkilileriyle de bir araya gelen heyete Ar-Ge süreçleri hakkında bilgi verildi. Son olarak elektrikli ekipmanlardan bilgi teknolojilerine, akıllı teknolojilerden finansal yatırımlara kadar pek çok alanda faaliyet gösteren TECO Grup’un CEO’su Theodore M.H. Huang ile görüşen heyet, şirketin ürünleri ve yapılabilecek iş birlikleri hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.Tayvan dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Çakmak, Tayvan’ın başkenti Taipei’de önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek: “Üniversite sanayi iş birlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Tayvan-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Ergüder ile şehrimizde ileri teknoloji ürünlerin üretildiği fabrikaların kurulması konusunda daha önce istişarelerde bulunmuştuk. Bu doğrultuda Tayvan’ın başkenti Taipei’de birçok görüşme gerçekleştirdik. Üniversitelerdeki Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi edindik. Uluslararası arenada rekabet eden firmaların temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek için protokoller yaptık. Şehrimiz hayalini kurduğumuz katma değeri yüksek ürünlerin üretimini içeren projelerin hayata geçirilmesi için tüm olanaklara sahip. Üniversitemizin teknoloji alt yapısı ve insan kaynağı son derece nitelikli. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu projeler hayata geçecek ve gerek şehrimize gerekse de ülkemize önemli katma değer sağlanacak. Ziyaretimiz boyunca bizlerden misafirperverliklerini esirgemeyen Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Erkan Yılmaz beyefendi başta olmak üzere tüm Tayvan heyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.