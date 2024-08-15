Elazığ Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik, ‘Siber Suç Farkındalık Bilinçlendirme Eğitimi’ verildi.Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce belediye personellerine yönelik Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitim semineri verildi. Eğitmen Kıdemli Çavuş Asb. Umut Deniz, siber güvenlik, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, banka ve ödeme dolandırıcılığı, internet ve sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında bilgiler verdi.