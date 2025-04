Muş Spor Kulübü, 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Belediye Plevne Sporu ağırlayacak.TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Muşspor, 27. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne Spor ile evinde karşılaşacak. Sarı-beyazlı ekip, yarın Muş Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde 21. hafta erteleme maçında Kemerkent Bulvarspor’u sahasında 3-1 mağlup ederek moral depolayan Muşspor, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.Takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, son haftalarda yükselen performans da yüzleri güldürüyor. Ligde 46 puanla 5. sırada yer alan sarı-beyazlılar, Tokat temsilcisi karşısında galip gelerek play-off hattındaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.Fatih Cengiz: "Kalan maçlarda hedefimiz 12 puan almak"Tokat Belediye Plevne Spor maçı öncesi antrenmanı ziyaret eden Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz,, "Bayramda Kemerkent Bulvarspor’u yenerek Muş halkına adeta bir bayram hediyesi verdik. İnşallah yarın da Tokat Belediye Plevne Spor karşısında galip gelerek bir hediye daha sunacağız. Kalan maçlarda hedefimiz 12 puan almak. Şimdi biz halkımızdan, şehirden ve özellikle spor camiasından destek bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kütahya’ya gittik. Orada gördük ki, tüm Kütahya bayraklarla donatılmış. Biz de Muş için benzer bir kenetlenme görmek istiyoruz. Taraftar gruplarımız bir kampanya başlattı. Gelecek hafta Cuma gününe kadar tüm şehri sarı-beyaz renklere boyamak istiyoruz. Her yeri, her sokağı Muşspor bayraklarıyla donatacağız. Geçen sezon 2. Lig’in kapısından 90+4’te döndük. Ama Allah’ın izniyle, yarım kalan, içimizde ukde olan bu işi bu sezon tamamlayacağız. Benim taraftarlarımızdan bir isteğim var. Taraftarlarımız, stadın eksik kalan kısmını siz dolduracaksınız. Yani takımı sahiplenin. 90 dakika boyunca susmadan tezahürat yapın. Tribüne takımı desteklemeye gelin. Hedeflerimiz büyük. İnşallah bu sezon 2. Lig’e yükselirsek, ardından 1. Lig ve Allah ne kadar nasip ederse oraya kadar gideceğiz" dedi.Fatih Çardak: "Bu camianın hak ettiği şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz"Tek hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Teknik Direktör Fatih Çardak, "Son altı haftada çok iyi bir ivme yakaladık. Sezon başından beri oluşturduğumuz yapı, 2. Lig’e çıkmak üzerine kurgulandı. Tüm çalışmalarımız da ligin bu son virajında bu hedef doğrultusunda sürüyor. Kalan dört maçımız var. İnşallah yarın Tokat Belediye Plevne Spor karşısında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Amacımız; üç puanı alıp taraftarımızı mutlu etmek, kaliteli kadromuzun ortaya koyduğu oyunla sahada üstünlüğümüzü kurmak ve bu performansı sonuçlara da yansıtarak büyütmek. Öncelikli hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Ardından diğer maçlara odaklanacağız. Sezon genelindeki hayalimiz zaten belli, lige çıkmak. Ancak biz bu süreci maç maç değerlendiriyor, her karşılaşmanın stratejisini ayrı ayrı planlayarak bu yoğunluğu en verimli şekilde geçiriyoruz. İnşallah doğruları yaparak, her maçı sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamladığımızda; bu şehrin, bu takımın, bu yönetimin ve bu camianın hak ettiği şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.Takımın son haftalarda iyi bir ivme yakaladığını ifade eden Kaptan Efe Karaoğlu ise, "Takım olarak gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladık. 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik aldık. En iyi oyunlarımızdan birini ortaya koyduğumuz maçta beraber kaldık. Şimdi ise ligin güçlü takımlarından birine karşı sahaya çıkacağız. Amacımız, play-off’a en üst sıradan başlayarak ciddi bir avantaj elde etmek. Bunu başaracak güçteyiz. Önümüzde sadece 4 maç kaldı. Bu 4 maçın tamamını kazanarak play-off’a hem moralli hem de güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. İç saha ya da deplasman fark etmeksizin her zaman galibiyeti hedefleyen bir takımız. Bu karakterimizle play-off’ta da fark oluşturacağına inanıyoruz. İnşallah yarın da kazanarak son 3 maça yüksek moralle gireceğiz ve play-off’a hazır, kenetlenmiş bir şekilde adım atacağız. Bu işi takım, yönetim, şehir ve taraftar olarak hep birlikte başaracak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.