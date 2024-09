Tunceli Munzur Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Munzur Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, akademik yıl açılışının akademik ve idari personel ile öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ise yaptığı konuşmada bu yıl 2 bin 380 öğrencinin Munzur Üniversitesini tercih ettiğini belirterek, kız öğrencilerinin tercih oranının yüksek olmasının ayrıca anlamlı olduğunu söyledi. 2008 yılında kurulan Munzur Üniversitesi yönetiminin yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Peker, “Üniversitemiz 10 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile bilimde öncü, düşüncede özgür, fikirde özgün anlayışıyla beşer olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliğini kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle yürütmektedir’’ dedi.Üniversitenin 8 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 11 araştırma merkezi ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde etkin olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, diğer üniversitelerden farklı olarak 2023 yılında Munzur Üniversitesinde başlatılan ’eğitimci yazarlık programı’ ile her öğrencinin alanında haftada en az bir sayfa yazmakla başladığı ’eğitimci yazarlık programı’ tüm paydaşların büyük bir motivasyonuyla devam ettiğini ifade etti.Munzur Üniversitesinde derslerin uygulamaları için bu yıl yeniliklerle dolu bir sürecin başladığını kaydeden Prof. Dr. Peker, “Yeni kurulan bilgisayar donanım laboratuvarı, araştırma laboratuvarları, olimpik yüzme havuzu ve su altı teknolojileri, Erasmus business cafe, mobilya tasarım ve imalat atölyesi, kültür, sanat spor yaz festivalleri alanları, harita mühendisliği atölyesi, tercüme merkezi, sinema, yapay zeka kütüphanesi, psikolojik destek hizmetleri, optisyenlik tasarım atölyesi, geleceğin restoranı, turizm uygulama oteli, araç tamir bakım ve servis atölyesi, dijital iletişim stüdyosu, resim atölyesi, müzik stüdyosu, araştırma merkezleri özellikle en son teknolojiyi donatılmış Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Araştırma Merkezi öğrencilere uygulama imkanları sunmaktadır” diye konuştu.Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker konuşmasının son bölümünde is şu ifadelere yer verdi:’’Tüm bu faaliyetleri yaparken belirtmek isterim ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı, Bakanlıklarımız, valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve Tuncelililer tarafından hiçbir kısıt olmayacak şekilde imkanlar sunulmaktadır. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki insan doğmuşuz. Cumhuriyetin kazanımlarıyla sevgi, barış ve adaleti kutsal bilmişiz. Ülkemizin her ilinde kurulmuş olan üniversitelerimizde dünyanın her tarafından gelen insanlarla iletişim ve etkileşimde çiçek gibi açıp gülmüşüz ve sonuçta fikir meyveleri üretmişiz. Tabiatla iletişime geçerek tasvir etmişiz. Özgün tasarımlarımızı sürdürülebilirlik için teknolojiye dönüştürmüşüz. Göle bakıp yansımaları düşünmüşüz, dağa bakıp derinliği düşünmüşüz ve uzaya bakıp sonsuzluğu düşünmüşüz. Beden, ruh ve akıldan oluşan bireyler olarak akıl, düşünme, mantık, zekâ, muhakeme, ilim ve irfan sürecinde hikmeti arayarak insanı kamil olmayı hedefliyoruz. Hayat iki sonsuz arasında bir mumdur anlayışıyla hayat boyu öğrenmeyi ve yükseköğrenim hayatını sürdürüyoruz.’’Müzik dinletilerinin de yer aldığı programa, Vali Yardımcıları Okan Yenidünya, Fikret Dağ, Kemal Sefa Gökmenoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.