Yeşilyurt Belediyesi ile Turgut Özal Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Muhtarlık Akademisi’ eğitim programı tamamlanırken, düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına sertifikaları takdim edildi.Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, muhtarların görev ve yetki alanlarında daha başarılı olmaları içinde düzenlenen eğitim programlarının önemli olduğunu söyledi.Eğitim semineriyle mahalle muhtarlarının görev ve yetki alanlarındaki hizmetleri daha verimli bir şekilde yerine getirmelerine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Geçit, muhtarların kent yönetiminin en önemli paydaşlarından olduğunu ifade etti. Geçit, “Muhtarlarımız, halkımızla en doğrudan ilişkiyi kuran, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak çözüme kavuşturmak için çaba harcayan önemli şahsiyetlerdir. Bu nedenle, muhtarlarımızın gelişen yerel yönetim uygulamaları ve güncel mevzuatla ilgili daha fazla bilgi sahibi olması, yalnızca mahallelerimizin değil, şehrimizin de daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Muhtarlık Akademisi’nin, muhtarlarımızın sorumluluk bilincini artırarak mahallelerimizdeki sorunların çözümüne daha hızlı ve etkili bir şekilde katkı sunacağına, aynı zamanda yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki iletişimin daha güçlü temeller üzerinde inşa edileceğine inanıyorum. Eğitim programının sonunda kazanılan bilgi ve beceriler, muhtarlarımızın halkımıza daha kaliteli hizmet sunma noktasında önemli birer rehber olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızla birlikte ilçemizin hem bugünlerinde hem de yarınlarına hizmet ediyoruz. Bundan sonrada birlikte güçlü bir belediyecilik anlayışını inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Göreve geldiğimiz andan itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecektir. Muhtarlık Akademisi’nin hayata geçmesinde desteklerini eksik etmeyen Turgut Özal Üniversitesi öğretim görevlilerine, Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Muhtarların kendilerini her alanda yetiştirmelerinin önemli olduğunu söyleyen Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ise, “Muhtarlar mahallelerdeki sorun ve talepleri üst yönetimlere ileten, çözüm bulunmasına katkı sunan önemli isimlerdir. Muhtarlarımızın her alanda kendilerini yetiştirmeleri bu açıdan önemlidir. Vatandaşlarımızla kent yönetimleri arasında köprü vaziyeti gören muhtarlarımıza destek olmak için Yeşilyurt Belediyesiyle işbirliği halinde verimli bir program düzenledik. Verilen eğitimlerin muhtarlarımızın çalışmalarına faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise, Muhtarlık Akademisi’nin değerli bir hizmet olduğunu ifade ederken, “Muhtarlarımızın kendilerini yenilemeleri, bilgilerini tazelemeleri ve güncellemeleri her açıdan önemlidir. Kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra muhtarlarımızın çalışma alanlarını ilgilendiren konu başlıkları üzerine düzenlenen bu akademinin muhtarlarımızın hizmetlerine önemli katkılar sunacaktır. Köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlık kurumunun son yıllarda daha fazla önemsenmesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 19 Ekimin Muhtarlar Günü ilan edilmesi muhtarlarımızın ne kadar değerli ve önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bizler muhtarlarımızın çalışmalarından ve hizmetlerinden gurur duyuyoruz. Pandemi ve deprem sürecinde saha çalışmalarını planlarken muhtarlarımızdan ciddi destekler aldık. Tüm muhtarlarımıza özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarına sertifikaları takdim edilirken, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e ‘Muhtarlık Yeleği’ hediye etti.‘Muhtarlık Akademisi’ sertifika takdim törenine Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları katıldı.