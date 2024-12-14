Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma kulübü öğrencileri hava şehidi Astsubay Çavuş Taha Nergiz anısına hazırladıkları klip duygulandırdı.Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hava Ulaştırma Kulubü olarak, danışman hocaları Ali Uçar ve Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümü hocaları Cahit Sunay, Muhammet Fatih Demirtaş, Ahmet Lütfü Berkli ve Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı bölüm öğrencileri ile birlikte Güzelyurt köyünde bulunan Hava şehidi U/H Tekns. Asb. Çvş. Taha Nergiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Hava Ulaştırma kulübü öğrencilerinin şehidin fotoğrafları, cenaze töreni ve taziye ziyareti görüntülerinin yer aldığı klip izleyenleri hüzünlendirdi.Öğrenciler, “Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesiyle klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.