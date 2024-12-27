Ağrı’nın Diyadin İlçesinde öğretmenler öğrencilerine kestane sürprizi yaptı.Diyadin İlçesine Bağlı Altınkilit İlkokulu Müdürü Alev Ataş, öğrencilere kestane sürprizinde bulundu. Ataş, ögrencilerle birlikte kestane pişirerek onların mutluluğuna ortak oldu.Olkul Müdürü Alev Ataş; "Öğrencilerimizin mutluluğu için öğretmenlerimizle birlikte çalışmaya koyulduk. Bugün de okulumuzda 28 öğrencimize estane ikramında bulunduk. İlerki günlerde öğrencilerimize bu gibi sürprizlerimiz yine olacak" diye konuştu.Öğrenciler ise "Kestane çok güzel çok seviyoruz. Sabah okula geldiğimizde oğretmenimiz bize kestane pişirmişti. Öğretmenimizi çok seviyoruz" dediler.