Van-Yüksekova karayolunda kar yağışından dolayı yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada araçta maddi hasar oluştu.Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van- Yüksekova karayolunda bulunan Karasu mevkiinde meydana geldi. Van istikametinden Yüksekova gelen V.K. denetimindeki minibüs yoğun kar yağışında dolayı yoldan çıkarak yan yan yattı. Yaşanan kazada ölü ve yaralı olmazken, minibüste maddi hasar oluştu. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar hemen yardımlarına koşarken, yolcular başka araç ile Yüksekova’ya gönderildi. Jandarma ekipleri ise yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.