Erzurum’da bir binanın çatısından üzerine buz ve kar kütlesi düşen üniversite öğrencisi vefat etti.Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) sokakta yürürken üzerine bir anda binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü. Ağır yaralanan Arif Talat Algın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Algın’ın yaşamını yitirmesine neden olan kaza ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Vefat eden öğrenci için bugün okulunda bir tören yapıldı. Arif Talat Algın, Türk bayrağına sarılı tabur içinde öğrenim gördüğü Edebiyat Fakültesine getirildi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın’ın cenazesi uçakla Bursa’ya gönderildi. Törende gencin ailesi, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu. Fakülte koridorunda aile mensupları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, hocalar ve öğrencileri Arif Talat Algın’ın cenaze namazını kıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.