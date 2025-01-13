Van İpekyolu Anaokulu öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yazar Ayşe Ayaz ile buluşarak atölye çalışması yaptılar.Etkinlik, çocuklara kitap sevgisini aşılamanın yanı sıra özel çocukların dünyasına da ışık tutmayı amaçladı. Atölye çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri ve interaktif oyunlarla dolu bir gün geçiren minikler, hem eğlenceli vakit geçirirken hem de özel çocukların farklılıklarını anlama fırsatı buldu.Yazar Ayşe Ayaz, çocuklarla birebir etkileşimde bulunarak onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemini vurguladı. Özel çocukların yaşadığı deneyimleri anlatan "Arkadaşım Afo" kitabı sayesinde minikler, empati kurmayı ve farklılıklara saygı duymayı öğrendi.Etkinlik, Ayşe Ayaz’ın kitaplarını imzalaması ve minik öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.İpekyolu Anaokulu yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Kitap okuma alışkanlığı kazanan çocuklar, daha başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişiyor. Özel çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak da bizim için öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dediler.Yazar Ayşe Ayaz ise çocuklarla bir araya gelmenin her zaman kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek, “Özellikle çocukların kitaplara olan ilgisi beni çok duygulandırıyor. ’Arkadaşım Afo’ kitabı sayesinde çocukların özel çocuklara karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.İpekyolu Anaokulu’nun bu anlamlı etkinliği, çocukların geleceğine yatırım yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.