Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kıraç Mahallesi’nde stabilize serim ve alt temel dolgu çalışmalarıyla yolları asfalt serimine hazır hâle getirdi. Çalışmalar sayesinde vatandaşlar çamurlu yoldan kurtuldu.Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kıraç Mahallesi’nde 1 greyder, 1 kepçe, 1 toprak silindiri ve 7 kamyonla 24 kilometrelik stabilize serim ve 2 kilometrelik alt temel dolgu çalışmasını tamamladı. Yapılan bu çalışmalarla yol, bahar aylarında gerçekleştirilecek asfalt serimi için hazır hâle getirildi.‘’Çamurdan kurtulduk, emeği geçenlere teşekkürler’’Çalışmalar, Kıraç Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle Muhtarı Aziz Arpacık, "Battalgazi Belediyesi’nin mahallemizde yürüttüğü çalışmalar, bizim için çok önemliydi. Özellikle yağışlı günlerde çamurlu yollar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorduk. Bu çalışmalarla birlikte yollarımız hem asfalt için hazır hâle geldi hem de çamur derdinden kurtulduk. Başta Belediye Başkanımız Bayram Taşkın olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere mahallemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Ali Çoban ise, "Çamurlu yolda yürümek, hele de çocuklarımız okula giderken oldukça zor oluyordu. Şimdi yollarımız çok daha düzgün ve kullanışlı. Belediyemizin yaptığı bu hizmetler bizleri gerçekten mutlu etti. Başkanımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Battalgazi Belediyesi, mahallelere değer katıyorBattalgazi Belediyesi’nin Kıraç Mahallesi’nde tamamladığı yol yapım çalışmaları, bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırdı. Bahar aylarında yapılacak asfalt serimiyle birlikte yolun daha modern ve uzun ömürlü hâle gelmesi bekleniyor. Battalgazi Belediyesi, ilçedeki diğer mahallelerde de benzer çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.