Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardım faaliyetlerini hızlandıran Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şubesi, bu yıl da geleneksel hale getirdiği “Minik Eller Üşümesin” projesi kapsamında köy okullarına bot ve mont dağıtımına başladı. Dernek, şehir merkezinden uzak bölgelerde yaşayan öğrencilerin zorlu kış şartlarında üşümemesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu yıl kapsamı genişletilen projede hedeflenen öğrenci sayısının geçen yıla göre iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Yardımlar, tamamen vatandaşların ve gönüllü bağışçıların destekleriyle gerçekleştiriliyor.

“HER BİR BAĞIŞ BİR ÇOCUĞUN UMUDU”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şube Başkanı Mesut Beytekin, proje boyunca hem sahada hem de bağış toplama süreçlerinde büyük bir özveri gösterildiğini vurguladı. Beytekin, şu ifadeleri kullandı:“Bu proje bizim için sadece bir yardım etkinliği değil, aynı zamanda çocukların geleceğine katkı sunan büyük bir dayanışma hareketidir. Vatandaşlarımızın yaptığı yardımlar sayesinde çocuklarımız bu kış botsuz ve montsuz kalmayacak. Her bir bağış, bir çocuğun yüzünde gülümseme oluyor. Destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz.”

Beytekin, projenin sadece kıyafet dağıtımıyla sınırlı kalmadığını, öğrencilerle birebir ilgilenerek onların ihtiyaçlarını dinlediklerini de belirtti.

BAŞKAN YARDIMCISI ASLAN: “HAYIRSEVERLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Dernek Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ise projeye verilen desteklerin her geçen yıl arttığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:“Proje kapsamında sadece bugün değil, önümüzdeki haftalarda da farklı köy okullarına yardım götüreceğiz. Hayırseverlerimizin desteğiyle çok daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkesten Allah razı olsun.”

Aslan, köy okullarının fiziki şartlarının çoğu zaman zorlayıcı olduğunu, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kış aylarında ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek projeyi daha da kapsamlı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Projenin ilk uygulama okulları,Yurtbaşı Gurbetmezrası İlkokulu,Güzelyalı ve Şeker İlkokulları oldu. Dernek üyeleri, okul idaresinin önceden belirlediği ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan bot ve montları öğrencilere bizzat teslim etti.

Dağıtım sırasında dernek gönüllüleri, bot ve montları öğrencilerin giyinmesine yardım ederek onlarla yakından ilgilendi. Çocukların yeni kıyafetlerini giyerken yaşadığı mutluluk, hem öğretmenleri hem de dernek üyelerini duygulandırdı.

Okul öğretmenleri ve yöneticileri de yapılan yardım nedeniyle derneğe teşekkür ederek, bu tür çalışmaların özellikle kırsal alanlarda büyük önem taşıdığını vurguladılar.

PROJEYE DESTEK ÇAĞRISI

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şubesi, önümüzdeki günlerde farklı köy okullarına giderek yardım faaliyetlerini sürdürecek. Dernek yetkilileri, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde daha fazla çocuğa ulaşmak için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Bağış yapmak isteyenlerin derneğin sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden bilgi alabileceği kaydedildi.