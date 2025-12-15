Gerçekleştirilen son çalışmada 600 kişiye kışlık elbise yardımı yapılırken, 60 aileye de sofralık et desteğinde bulunuldu. Ayrıca dernek, bir ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımında bulunarak hareket özgürlüğünü sağladı.

Elazığ Umut Kervanı Derneği Başkanı Yasin Kavaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dernek olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Başkan Kavaklı şunları kaydetti:"Kış aylarına girdiğimiz bu dönemde, özellikle çocuklarımızın ve ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir çaba gösterdik. Hayırseverlerimizin destekleriyle 600 kardeşimize kışlık giyim malzemesi ulaştırarak soğuktan korunmalarına vesile olduk. Bunun yanı sıra, 60 ailemize bereketli sofralar kurmaları için et yardımında bulunduk. Toplumsal duyarlılığımızın bir göstergesi olarak, hareket kısıtlılığı olan bir kardeşimize de tekerlekli sandalye teslimatını gerçekleştirdik. Amacımız sadece maddi yardım sağlamak değil, aynı zamanda toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendirmektir."

Başkan Kavaklı, yardım faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, bu iyilik hareketine destek veren tüm hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür etti.

Elazığ Umut Kervanı Derneği, 'Veren el ile alan el arasında köprü olma' misyonuyla Elazığ'daki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.