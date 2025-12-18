UZUN SOLUKLU YAYINCILIK

İmtiyaz sahipliğini Erdal Akarsu’nun üstlendiği derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Muhammed Fatih Akarsu yürütüyor. Kapak tasarımı, iç sayfaları ve genel mizanpajıyla dikkat çeken Detay Dergisi, 2018 yılından bugüne Elazığ’da dergi yayıncılığını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

48 SAYFADA GÜNDEM VE SÖYLEŞİLER

Haber–aktüel dergi formatıyla hazırlanan Detay Dergisi, 48 sayfalık içeriğiyle şehrin gündemini yakından ele alıyor. Derginin 37’inci sayısında kapak konuğu olan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Fatih Karakaya, şube faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Devam sayfalarında Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, hayata geçirilen hizmetleri ve projeleri anlatıyor.

Sayının diğer gündem başlıkları arasında; Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, Elif Ofset Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Arslanoğlu, Milli Türk Talebe Birliği Elazığ Şube Başkanı Furkan Doğan, Harput Dibek Yönetim Kurulu Başkanı Soyer Orhan, Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkan Adayı Fırat Tat ile yapılan söyleşiler yer alıyor.

ERDAL AKARSU: “8 YILDIR YAYIN HAYATINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Detay Dergisi İmtiyaz Sahibi Erdal Akarsu, Elazığ’da 8 yıldır dergi yayıncılığı yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Büyük bir özveriyle yayın hayatını sürdürdüğümüz Detay Dergimizin 37’inci sayısı okurlarıyla buluşuyor. Yeni sayımızda da şehre dair birçok konuyu ele aldık. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Fatih Karakaya’nın kapak konuğu olduğu Detay Dergisi’nin devam sayfalarında yine birbirinden farklı ve önemli başlıklara yer verdik. Bundan sonra da aynı heyecan ve azimle dergi yayıncılığımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, yeni sayımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”