Ziyarette, dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.Gerçekleştirilen ziyarette ELİGED yönetimi, derneğin yürüttüğü çalışmalar, istihdam odaklı projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında Başkan Selmanoğlu’na bilgi verdi. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmede, Elazığ’da istihdamın artırılmasına yönelik yapılabilecek iş birlikleri ve projeler ele alındı.Ziyaretin sonunda ELİGED Başkanı Tugay Telçeken, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu’na teşekkür etti. Telçeken, dernek olarak Elazığ’ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının şehir için önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Selmanoğlu, istihdam ve eğitim alanında yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

