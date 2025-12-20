İlçede memnuniyetle karşılanan dağıtım, Dernek Başkanı Ahmet Kürüm’ün organizasyonuyla gerçekleştirildi.Takvimlerin üzerinde yer alan “Baskil Bizim Sevdamız” ifadesi dikkat çekerken, dernek tarafından yapılan bu anlamlı çalışma vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı. Dağıtım sırasında ilçe sakinleriyle yakından ilgilenen Dernek Başkanı Kürüm, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ahmet Kürüm yaptığı açıklamada, “Baskil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak güzel ilçemizde vatandaşlarımıza 2026 yılı takvimlerini dağıttık. Amacımız hem yeni yıl vesilesiyle hemşehrilerimize küçük bir hediye sunmak hem de Baskil’e olan sevdamızı paylaşmaktır,” ifadelerini kullandı. Kürüm, açıklamasını “Baskil Bizim Sevdamız” sözleriyle tamamladı.Dernek yetkilileri, önümüzdeki dönemde de sosyal ve kültürel çalışmalarla ilçe halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.



