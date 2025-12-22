Biçer, manevi zamanların yüzeysel alışkanlıkların dışına çıkmayı mümkün kıldığını belirtti.

“REGAİP KANDİLİ, HAYATIN İHMAL EDİLEN YÖNLERİNE IŞIK TUTAR”

Regaip Kandili’ni bir farkındalık alanı olarak değerlendiren Biçer, bu gecenin insanın kendisine karşı dürüst olmasını kolaylaştırdığını söyledi. Biçer, yoğunluk ve belirsizlik içinde geri plana itilen değerlerin bu tür zamanlarda daha net görülebildiğini dile getirdi.

“TOPLUMSAL İYİLEŞME, BİREYSEL FARKINDALIKLA BAŞLAR”

Açıklamasında toplumsal yapıya da değinen Fetih Ahmet Biçer, sorunların yalnızca kurumlar üzerinden değil, bireysel tutumlar üzerinden de şekillendiğine dikkat çekti. DEVA Partisi’nin yaklaşımının, toplumu sakinleştiren ve onarıcı bir siyaset anlayışını esas aldığını vurguladı.

İnancın gösterişten uzak bir alan olması gerektiğini ifade eden Biçer, bu değerin ancak tutarlı davranışlarla karşılık bulduğunu söyledi. Ölçülü bir dilin ve saygılı bir yaklaşımın hem bireysel hem toplumsal ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, Üç Aylar’ın ve Regaip Kandili’nin, toplumda daha bilinçli, daha dengeli ve daha sağlıklı bir düşünme iklimine katkı sunmasını temenni etti.