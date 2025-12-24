İl ve ilçe teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede İlçe başkanlığına Nurullah Deniz seçildi.Kongrede söz alan önceki dönem ilçe başkanı Hacı Bayram Pınar görev yaptığı süre içerisinde elinden geleni yaptığını, sivricenin kronikleşen sorunlarının çözümü için bundan sonra da yeni seçilen ilçe başkanı Nurullah Deniz’e yardım ederek elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini söyledi.

Saadet Partisi ilçe Başkanlığı görevine seçilen Nurullah Deniz ise yapmış olduğu konuşmalarında; *“Saadet Partisi olarak konuşmak için değil çözüm için buradayız. Sivrice,nin en büyük sorunu işsizliktir. Gençlerimiz okuyor ama iş bulamıyorlar, faize dayalı ekonomi gençlerin geleceğini çalıyor, üretim ekonomisi olmadan kalkınma olmaz”*dedi.

Siyasi konuşmalar bölümünde konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre YÜKSEL;“Yoksulluk sınırının 90 bin Açlık sınırının 30 bin tl olduğu bir dönemde asgari ücretli 22 bin emekli 16 bin TL ye mahkum bir hayat yaşıyor.

Bu bilerek yapılıyor; halkı muhtaç, kendilerine bağımlı hale getiriyorlar. Halkımız sosyal yardımlara muhtaç olsun, biz bu halkın hakkı olanı lütuf diye sunalım, sonra onlara bakın biz gidersek size bu yardımlar yapılmaz! korkusu verelim diye yapıyorlar. Borç, enflasyon, faiz üçgeninde halkımız sıkıştırılmaktadır. 80 milyonluk ülkede 28 milyon icra dosyası mevcut.* dedi

Sivrice hakkında da konuşan Yüksel;

*Sivrice İlçemiz doğasıyla, gölüyle, ulaşım kolaylığı yönüyle çok güzel bir ilçemiz. Hazar Gölü, Hazarbaba kayak tesisi ile imrenilecek Birçok şanslı yönü olan ilçemiz resmen geçen yıllar boyunca katledilmiş. İlçeye yapılan toki evleri küçük ve plansız. Köy evlerinin ahırı yok, ambarı yok; köy evimi yapıyorlar, tatil köyü mü yapıyorlar belli değil. dedi