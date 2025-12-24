Başkan Arpa; “Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı olarak, 2026 yılı için asgari ücretin 28.000 TL olarak açıklanmasını yeterli bulmadığımızı ve bu rakamın çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun da defaatle ifade ettiği üzere; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısıyla, çalışanları memnun edecek, toplumu rahatlatacak ve adil bir asgari ücretin ortaya çıkması mümkün değildir. Komisyonun yapısı, günümüz ekonomik ve sosyal gerçeklerinden uzak, çoğulcu temsilden yoksun ve sosyal diyalog anlayışını yeterince yansıtmamaktadır.

Bugün gelinen noktada asgari ücret, artık yalnızca “asgari” bir ücret olmaktan çıkmış; çalışanların yaklaşık yarısının geçim ücreti hâline gelmiştir. Açıklanan 28.000 TL’lik rakam; gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi temel harcamalar karşısında, çalışanlarımızın ve ailelerinin insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzaktır.

Hizmet-İş Sendikası olarak bizler, asgari ücretin bir kişinin değil, dört kişilik bir ailenin geçimini esas alan, gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Asgari ücret, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir gelir güvencesi olarak ele alınmalıdır.

Öte yandan, asgari ücrete endeksli olarak kamuoyunda yer alan birçok düzenleme, ücret artışlarını baskılayan bir mekanizma hâline gelmiştir. Bu bağlantılar gözden geçirilmeden, çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak adil bir ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün değildir.

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı olarak beklentimiz; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi, işçi ve işveren temsilcilerinin eşit ve etkin söz sahibi olduğu, objektif ve güvenilir verilere dayalı bağımsız bir mekanizmanın oluşturulmasıdır.

Ancak bu şekilde, hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.

Açıklanan asgari ücretin, tüm eleştirilerimize rağmen; emek camiamıza, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.