Nurullah Öner; “Elazığ’ın üretim gücünü ve sektör çeşitliliğini tek çatı altında buluşturma hedefi, doğru kurgulandığı takdirde Elazığ ekonomisine katkı sunabilecek bir adımdır.

Adaylık sürecimizi açıkladığımız ilk günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz bir husus vardı: Elazığ TSO, fuarları “yapılmış olmak için” değil, amacına uygun, ölçülebilir sonuçlar üreten ve üyeye doğrudan fayda sağlayan bir anlayışla ele almalıdır. Bu yaklaşımı televizyon programlarında, röportajlarda ve sahada defalarca dile getirdik.

Bugün Elazığ TSO’nun fuar organizasyonlarında daha aktif bir rol üstlenmeye yönelmiş olması, adaylık sürecinde ortaya koyduğumuz bu vizyonun kurum nezdinde karşılık bulmaya başladığını göstermektedir. Adaylık açıklamamızda da özellikle vurguladığımız gibi; daha adaylık sürecinde dahi bazı konuların değiştiğini göreceksiniz demiştik. Bu gelişme, bu değişimin ilk yansımalarından biridir.

Ancak ifade etmek gerekir ki; niyetin ortaya konulması tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan; bu tür organizasyonların nasıl planlandığı, kimlerle bağlantı kurduğu ve Elazığ ticaretine ne ölçüde somut katkı sunduğudur. Fuarların başarısı, yapılan açıklamalarla değil; oluşturduğu ticaret hacmi, kurulan iş bağlantıları ve üyelerimize sağladığı kalıcı kazanımlarla ölçülmelidir.

Bu nedenle sürecin sonucunu, Elazığ iş dünyasının gerçek beklentileri doğrultusunda dikkatle takip etmek gerektiğine inanıyoruz. Doğru kurgulanmadığı takdirde bu tür organizasyonların, istenilen etkiyi oluşturamayacağı da bilinmelidir.

Birçok başlıkta olduğu gibi bu konuda da Elazığ iş dünyasında bir farkındalık ve hareketlilik oluşmuş olması bizler için memnuniyet vericidir. Mücadeleyle, kararlı duruşla ve doğruyu yüksek sesle söyleyerek Elazığ TSO’nun asli rolünü yeniden hatırlatmak temel hedefimizdir.

Elazığ’ın kalkınması; söylemlerle değil, sonuç üreten politikalarla mümkündür. Bu anlayışla, şehrimizin yararına olan her adımı desteklemeye; yeterli görmediğimiz noktaları ise yapıcı bir dille ifade etmeye devam edeceğiz”.