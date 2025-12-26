Özgül, özellikle üniversite mezunu gençlerin artan işsizlik ve belirsizlik nedeniyle gelecek planı yapmakta zorlandığını ifade etti.

Gençlerin 2026 yılına umutla girmek istediğini belirten Burak Özgül, “Bugün gençlerimiz yalnızca bir iş sahibi olmak değil, emeğinin karşılığını alabileceği adil bir sistem talep ediyor. Gençler iş kaygısı yaşamadan, liyakatin esas alındığı bir ortamda hayatlarını kurmak istiyor” dedi.

Kamu alımlarında uygulanan mülakat sistemine de değinen Özgül, bu sistemin gençler arasında ciddi bir güvensizlik oluşturduğunu vurguladı. Özgül, “Mülakatlar, gençlerimizin hakkaniyet duygusunu zedeliyor. Gençlerin talebi çok açık: Mülakatlar kaldırılsın, objektif ve şeffaf bir alım sistemi uygulansın” ifadelerini kullandı.

Birçok fakülteden mezun olan gençlerin yıllarca atanmayı beklediğini dile getiren Özgül, bu durumun hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. “Eğitimini tamamlamış, ülkesine hizmet etmek isteyen binlerce gencimiz yıllardır atama bekliyor. Bu süreç, gençlerimizin umutlarını törpülüyor ve beyin göçünü artırıyor” diye konuştu.

Gençlerin sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Burak Özgül, gençlere yönelik istihdam politikalarının acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Özgül, “Gençlerimizin taleplerini duymak ve çözüm üretmek zorundayız. Gençler bu ülkenin geleceğidir ve onların umudu, hepimizin ortak sorumluluğudur” diyerek açıklamasını tamamladı.