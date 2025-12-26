Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şube Başkanı Mesut Beytekin, kandil vesilesiyle yaptığı açıklamada, Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Beytekin, “Bu mübarek gecenin başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak manevi günlerde paylaşmayı ve dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Dernek Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan da organizasyona destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, “Bu tür etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm gönüllülerimize ve hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın dualarına vesile olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.
Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şubesi yetkilileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.
Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şubesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek üyeleri tarafından düzenlenen program kapsamında, Elazığ’da vatandaşlara kandil simiti dağıtıldı.
Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şube Başkanı Mesut Beytekin, kandil vesilesiyle yaptığı açıklamada, Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Beytekin, “Bu mübarek gecenin başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak manevi günlerde paylaşmayı ve dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.