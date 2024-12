İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul ziyaretleri kapsamında Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, onlarla hayâl ve hedeflerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi."Çok büyük hayalleri olan ve hayaller doğrultusunda bir yanda Viyana önlerine kadar ilerlerken diğer yanda Mısır çöllerini aşan bir ecdadın torunları olarak küçük düşünmeye hakkımız yok. Hayallerimiz de hedeflerimiz de çok büyük olmalı" diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yıldız, "Bir çiçekle bahar gelmez; ama her bahar bir çiçekle başlar. O nedenle hayal bizim için çok değerli. Ne olur bir hayaliniz olsun ve o hayalin peşinden koşmaya devam edin" dedi.İmkânsız diye bir şey yokBaşarının temel şartının inanmak olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Başarı, öncelikle başarmayı gönülden istemekten ve çok çalışmaktan geçiyor. Sadece dil ile istemek yeterli olmaz, buna kalpten inanmalı ve gereğini yapmalısınız. Gelecekte ülkeyi yöneten makamlarda sizler olacaksınız. O gün gelmeden kendinizi en iyi şekilde hazırlamalı ve yetiştirmelisiniz. İmkânsız diye bir şey yok. Kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza hiçbir bir engelin mani olamayacağını göreceksiniz." dedi.Başarı için çok kitap okumalıyızBaşarılı olmak istiyorsanız, çok kitap okumalısınız şeklinde konuşan Yakup Yıldız: "Dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Her gün bir sayfa da olsa bir kitap okumaya zaman ayırın. Çünkü yeni nesil sınavlar bilgiden ziyade okuyup anlama, yorumlama gücümüzü test eden sorular. Başarılı öğrenciler de çok okuyan öğrenciler olacak, bunu unutmayın" dedi.Emekleriniz, gayretleriniz için teşekkürü bir borç biliyorumÖğrencilerle buluşma sonrası öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Bugün Tortum’da siz değerli öğretmenlerimizle de bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Siz bizim hikâyemizin başkahramanlarısınız. Sizin desteğiniz olmadan bir başarı elde etmemiz mümkün değil.Erzurum’umuzu eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst sıralara taşıma yolundaki gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza yürekten inanıyor; gayretleriniz, fedakârlıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktirAhlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yıldız, "Öğrencilerimizin; okuyan, araştıran, sorgulayan ve her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, yaşadığı toprakların rüyasını gören ve bu rüyaya tüm dünyayı ortak eden bireyler olarak yetişmesi büyük arzumuz.Öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsediğimiz kadar sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını, bize ait değerlerimizle yetişmelerini de o kadar önemsiyoruz. Bu yıl Sayın Bakanımızın himayelerinde okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarımızda ’köklerden geleceğe’ anlayışı ile hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile de en büyük amacımız öğrencilerimizin millî, manevî ve insanî değerler istikametinde sorumluluk sahibi, yetkin şahsiyetler olarak yetişmeleridir." diye konuştu.