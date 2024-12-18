Tunceli’de 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Çemişgezek ilçesinde bilgilendirme çalışması yaptı.Tunceli’de 112 Acil Çağrı Merkezi bilinirlik ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde, kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Çemişgezek ilçesinde öğrenciler, kamu kurum çalışanları ve vatandaşları bilgilendirdi. Çemişgezek ilçesinde devam ettirilen 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirme etkinliklerinde, acil durumlarda hayat kurtarıcı rol üstlenen 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi ve doğru kullanımına dair bilgiler paylaşıldı. Hangi durumlarda 112’nin aranması gerektiği, gereksiz aramaların nasıl sorunlara yol açabileceği ve acil yardım süreçlerinin nasıl işlediği anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarının haricinde öğrencilere, kurum çalışanları ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.