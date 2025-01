Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları kongrelerine katıldı.Palandöken ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadın Kolları kongresinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ellerine imkan geçtiği an, ellerinde iktidar olduğu zaman nasıl davranacaklarını da bugün CHP’li belediyelerin yaptıklarından çok güzel bir şekilde görüyoruz. Allah bu insanlara bir daha fırsat vermesin” dedi.Son yirmi iki yıla bakıldığında eskiyle kıyas kabul edilemeyecek kadar başka bir Türkiye’de yaşandığını ifade eden Bakan Tekin, “Biz doğruları ne yaptığımızı gururla göğsümüzü gere gere her yerde anlatacağız. Onlar da çatlayacaklar. Başka da izanı yok bu işin. Şimdi bugün burada kadın kollarıyla ilgili konuşuyoruz. Kadınlarımızla ilgili konuşuyoruz. Sadece bir soru soracağım. Öncesinde bu kadar kadına saygınız, hoşgörünüz vardı. Niye 2004’te AK Parti iktidara gelip anayasanın onuncu maddesinde kadın erkek eşitliğin hayata geçirmekle yükümlü olma görevini hükümete verdi? Neredeydi şimdiye kadar sizin aklınız? Neden o güne kadar, 2004 yılına kadar böyle bir şey yapılmadı? Bu sorunun cevabını versinler o zaman. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi AK Parti iktidarı gelinceye kadar, bin 1980’li ve 1990’lı yılların siyasetini görmeyi mümkün kıldı. 2002 yılına kadar, hatta 2000’li yılların ortalarında da, size, AK Parti’ye oy veren insanları bu insanlar bu muhalifler sizi nasıl tanımlıyorlardı, arkadaşlar unutmayalım. Bizlere bidon kafalı, göbeğini kaşıyan insanlar diyorlardı. Neden dolayı bunu diyorlardı biliyor musunuz? Başımızdaki örtüden, mezun olduğumuz liseden, yaşadığımız Anadolu coğrafyasından dolayı bizi böyle tanımlıyorlardı. Bu mu sizin eşitlikten anladığınız şey? Bu mu sizin adaletten, haktan, hürriyetten anladığınız şey? Ben gerçekten şaşırıyorum” diye konuştu."Ellerine imkan geçtiği an nasıl davranacaklarını bugün CHP’li belediyelerin yaptıklarından çok güzel bir şekilde görüyoruz"1990’lı yıllarda başörtüsüyle insanların toplumsal hayatta bulunmasında ne tür sakıncalar olduğunu anlattıklarını söyleyen Bakan Tekin, “Gururla anlatıyorlardı. Ve o kadar süslü püslü kelimeler kullanıyorlardı ki biz unuttuk şimdi bunları. Bakın ne diyorlardı bize? Biz insanların başörtüsüne karışmıyoruz. Ama kamusal alanda olmaz. Peki neresi kamusal alanda? Kim uyduruyor bu kavramları? Daha tuhaf bir kavram söylediler. Dediler ki evet başörtüleri hizmet alabilirler. Lütfettiler. Allah razı olsun. Ama hizmet veren konumda olamaz fark edilen. Bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak konusundaki adalet anlayışınız bu mu? Sizin hak, hukuk, temel hak hürriyetlere bakışınız. Ben çok üzgünüm. Bir sürü akademik toplantılarda biraz önce söylediğim iki kavram etrafında başörtülü insanların kamusal alana giremeyeceklerini bize uzun uzun anlattılar. Şimdi geldiğimiz noktada 28 Şubat’ta bir siyasi partinin genel başkanı gidiyor. Yarına bir başörtü de alıyor. Ondan sonra da bir özür dahi dilemeden kusura bakmayın hakkınızı helal edin demeden diyor ki ’biz zaten başörtüsüne saygılıyız’. Biz o kadar balık hafızalı mıyız arkadaşlar. Biz o kadar balık hafızalı değiliz. O yüzden bunları asla unutmayacağız. Ve her şey aslına rücu etmek gibi bir vasfı var. Ellerine imkan geçtiği an ellerinde iktidar olduğu zaman nasıl davranacaklarını da bugün CHP’li belediyelerin yaptıklarından çok güzel bir şekilde görüyoruz. Allah bu insanlara bir daha fırsat vermesin” diye konuştu.2002 seçimlerinden itibaren, hükümetin kurulduğu Kasım ayının sonundan bugüne kadar Türkiye’de gerçekten birçok şeyi değiştirdiklerini belirten Bakan Tekin, “Birçok şeyi dönüştürdük. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki durmak yok, yola devam. Nasıl devam edeceğiz? Orada yazıyor. İlk günkü heyecanla yola devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bunu biz tek başımıza yapamayız. Siz yanımızda olursanız bunu yapacağız. Siz yanımızda siz desteklerseniz siz Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklerseniz biz Türkiye’yi dünya devletleri arasında birincilikle oynayan bir devlet haline dönüştüreceğiz inşallah. Bunu birçok alanda yaptık” dedi.“Bakın her yıl uluslararası sınavlarda PISA’dan ve TIMMS’ten bahsederdi muhalefet, bu sefer hiçbir şey söylemiyorlar, niye söylemiyorlar” diyen Bakan Tekin, “Bu TIMMS dediğimiz sınav, uluslararası alanda ülkelerin eğitim alanında gösterdiği başarıları ölçen bir sınav. Dört aralıkta uyum değerlendirmesini açıkladı ve Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Bugün topu taca atıyorlar, başka konulardan bahsediyorlar. Seksen doksan kişilik sınıflardan Erzurum’da yirmili sınıflara düşürdük eğitimi. Yetmez, devam ediyoruz. Devam edeceğiz” diye konuştu.Bakan Tekin, daha sonra Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılan İl Gençlik Kolları kongresine geçti.Kadın ve gençlik kolları kongrelerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.