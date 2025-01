Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında 2024 yılı “Emniyet ve Güvenlik Basın Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.Vali Hayrettin Çiçek, yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan faaliyetler ve işlemler ile meydana gelen olaylara ilişkin 2023 ve 2024 yıllarının 12 aylık dönemini kapsayan verileri paylaştı, 2024 yılı Emniyet ve Asayiş verilerini değerlendirdi.Ardahan’da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 ve 2024 yıllarında başarılı çalışmalar yapıldığını, bunlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelenin 2025 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini, emniyet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi noktasında özveriyle çalışmalar yapıldığının altını çizen Vali Hayrettin Çiçek, ’’İlimizde huzur ortamının arttırılarak devam etmesi, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin korunarak yaşanabilir alanların daha yaygınlaşması için polis ve jandarma ile yapılan çalışmalar neticesinde; 2023 yılında Kişilere Karşı 1.564 olay meydana gelmişken 2024 yılında %13’lük azalışla 1.367 olay meydana gelmiş, bu oran Mal Varlığına Karşı Suçlarda 483 olaydan 451 olaya düşerek %7’lik azalma gerçekleşmiştir.Asli görev ve sorumluluğumuz olan kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak adına yaptığımız çalışmalarla ilimizde suç sayıları yılın bu son toplantısında da yine düşüş göstermektedir. Kanun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi için yapılan çalışmalar sayesinde haklarında UYAP Aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 2023 yılının ilk 11 aylık döneminde 903 şahıs yakalanmışken, 2024 yılında %8’lik bir artışla yakalanan şahıs sayısı 971’e çıkmıştır. 2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 703.086 şahıs sorgulanmış, 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısı %46 artarak 1.024.513 olmuştur.Kaçakçılık suçları, toplumda yol açtığı maddi ve sosyal zararların yanı sıra, organize suç ve terör örgütlerine finans kaynağı olması, vergi kayıpları ile kamu maliyesine zarar vermesi açısından önem arz etmekte, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı gibi bazı kaçakçılık türleri ise toplum ve insan sağlığını büyük oranda etkilemektedir. Bu itibarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 2024 yılı tamamında 99 operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş; 3.119 paket sigara, 383.400 boş makaron, 30 kg kıyılmış tütün, 8 adet alkol kiti, 412 litre kaçak alkol, 21 adet tabanca, 24 adet şarjör, 1 adet silah gövdesi, 1 adet sürgü ve 400 adet fişek, 1adet kelebek bıçak, 10 adet muşta, 20 adet Bluetooth kulaklık, 6 adet cep telefonu, 14 adet elektronik sigara, 4 adet detektör, 36 adet kazı malzemesi, 85 adet muhtelif tarihi eser(heykel, sikke vb.), 11 adet sahte pasaport, 2 adet sahte sürücü belgesi, 2 adet sahte yol izin belgesi, 20 adet cinsel içerikli içecek yakalanmış ayrıca toplum sağlığını tehlikeye düşürecek 150 kg kırmızı et ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile önlenen vergi kaybı 585.958 TL’dir.’’Vali Çiçek, göçmen kaçakçılığı konusunda yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: ’’Ardahan’ın sınır illerinden olması ile üzerinde çokça durulan ve çalışılan konulardan olan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında yasa dışı göçü engellemek ve bu suç faaliyeti organizasyonlarını tüm yönleri ile deşifre ederek men etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 2023 yılında Düzensiz Göçle Mücadeleye yönelik 25 olay tespiti ve yakalaması yapılmış 2024 yılında bu sayı %108’lik bir artışla olay sayısı 52’ye çıkmıştır. Bu 52 olayda 127 düzensiz göçmen yakalanmış, 33 organizatör şahsa işlem tesis edilmiş, 4 şahıs tutuklanmış, 10 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Yakalanan 47 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli sosyal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açmaktadır.Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek gençlerimizi korumak için yaptığımız çalışmalarla 2023 yılında ilimizde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını ve ticaretini engellemek amacıyla 110 olay yakalaması yapılmış, 2024 yılında 127 olay yakalaması yapılarak %15 artış ile başarı sağlanmış, 2024 yılı içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından 127 şüpheli şahıs yakalanmıştır.2024 yılı içerisinde; 641.872 kök Hint Keneviri, 219,8 gram metamfetamin, 327,84 gram bonzai, 700,66 gram esrar, 107 gram kubar esrar, 16 adet ecstacy hap, 7,63 gram eroin, 2,64 gram skunk ile 54 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir İlimizde 2023 yılında meydana gelen (319) kazada (309) kişi yaralanmış (6) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılında ise (234) kazada (367) kişi yaralanmış, (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2023 yılında 148.928 araç kontrol edilmişken 2024 yılında 201.91) araç denetlenerek kontrolü sağlanmıştır.2023 yılı içerisinde yapılan tüm bilgilendirme faaliyetlerine rağmen bazı suç türlerinin sürekli artış göstermesi ile yeni tedbirler alınması hâsıl olmuş olup 2024 yılında yapılan çalışmalar ve analizler, iletişim kurulamayan ve temas edilemeyen ciddi bir kitlenin olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda Vatandaşlarımıza yüz yüze yapılacak bilgilendirmelerin, HANE HANE gezilerek yapılmasının en etkili yöntem olacağı düşünülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğümüzce POLHANE, İl Jandarma Komutanlığımızca KAPI KAPI JANDARMA projeleri ile çalınmadık kapı bırakılmayarak, dolandırıcılığın her türlüsüyle mücadele başta olmak üzere Aile İçi Şiddet, Narkotik, Hırsızlık, Terörle Mücadele ve Trafik konularında halkımızı bilinçlendirerek yaşayacakları mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. POLHANE projesi süresince (15 Nisan 2024 tarihi ile başlanılan) 9.402 haneye ve 25 bin 293 vatandaşa ulaşılmıştır’’ dedi.