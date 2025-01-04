Kars Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin anısına kayak merkezinde meşaleli kayak gösterisi yapıldı.Sarıkamış Kayak Merkezi’nde akşam saatlerinde yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.JAK Timleri zirveden kayak ve meşale ile davetlilerin yanına kadar geldi. Burada daha önce hazırlanan “Sarıkamış 110. Yıl” yazısı ateşlendi.