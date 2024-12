AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşı merkezinde ilk teslimatların Şubat sonu Mart başı gibi yapılmasının planlandığını, 2025 yılının sonunda da teslimatların bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ölmeztoprak, altyapı, doğalgaz, elektrik gibi çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, bölgede yaşanması muhtemel gecikmelerin alt veya üst yapıdan değil, hak sahipliği süreçleri, itirazlar ve ek başvuru dönemleri gibi nedenlerle yaşanan zaman kaybından kaynaklandığını ifade etti.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde neredeyse tamamen yıkılan Malatya çarşısının yeniden ticari hayata kazandırılması çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşı Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Altyapı, üst yapı, doğalgaz, elektrik gibi çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Ölmeztoprak, kaba inşaatı tamamlanma aşamasında olan ofisleri de inceleyerek, detaylı bilgiler aldı.Asrın afetinin ardından Malatya’da başlatılan yeniden imar ve inşa sürecinin her aşamasını yakından takip ettiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, 6 bin 410 bağımsız bölüm, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konuttan oluşan çarşı projesinde Şubat sonu Mart başında teslimatlara başlanacağını, en son teslimatların da 2025 yılının sonunda yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Milletvekili Ölmeztoprak, "Depremin ardından başlatılan yeniden imar ve inşa sürecinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, Emlak Konut, ilgili bakanlıklarımız ve bürokrasimiz nezdinde sürecin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının mevcut ilerleme durumlarını, süreçte herhangi bir gecikmenin olup olmadığını titizlikle kontrol ediyor, olası aksaklıkların genel bir yavaşlamaya sebebiyet vermemesi için gerekli adımları hızla atıyoruz. İnşallah Şubat sonu Mart başında teslimatlar başlamakla birlikte en son teslimat 2025 yılının sonunda bu önemli projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Malatya’mızın kalbi olarak nitelendirdiğimiz bu çarşı projesi, 6 bin 410 bağımsız bölüm, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konuttan oluşuyor” açıklamalarında bulundu.Altyapı, doğalgaz, elektrik gibi çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını, bölgede yaşanması muhtemel gecikmelerin alt veya üst yapıdan değil, hak sahipliği süreçleri, itirazlar ve ek başvuru dönemleri gibi nedenlerle yaşanan zaman kaybından kaynaklandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Yaptığımız incelemeler ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde şunu açıkça ifade edebilirim; Ada içi tüm altyapı çalışmalarından Emlak Konut’umuz sorumludur. Ada dışındaki altyapı işleri ise doğalgaz, elektrik yetkili firması ve Büyükşehir Belediyemiz eliyle kanalizasyon, içme suyu, drenaj gibi hatlarda merkezi olan ve var olan çalışan hatlara bağlantı yapılarak çok kısa bir süreçte tamamlanacak. Şu an itibarıyla ada içinde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Bazı hemşehrilerimizin, altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordinasyonu ile ilgili endişeleri olduğunu biliyoruz. Ancak burada yaşanan gecikmeler, altyapı ya da üstyapı çalışmalarından kaynaklanmamaktadır. Hak sahipliği süreçleri, itirazlar ve ek başvuru dönemleri gibi nedenlerle yaşanan zaman kaybından kaynaklanmaktadır. Bu süreçlerin nihayete ermesiyle birlikte teslimatlar inşallah planlandığı şekilde gerçekleşecektir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da ifade ettiği gibi, 2025 yılının sonunda Malatya’mızda hiçbir depremzede hemşehrimizin mağduriyeti kalmayacaktır. Bu hedef doğrultusunda, hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hem de Emlak Konut eliyle sürecin takibini titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Malatya’mızın geleceği için büyük bir titizlikle yürütülen bu projenin, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kaydetti.Malatya Çarşı Merkezi projesindeki kot farkı ve engelli vatandaşlara yönelik yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, “Yerinde hem vaziyeti hem planı hem de projeyi inceledik. Burada inşaatın başladığı alan, devam ettiği alan ve bitirilmesi planlanan alan ile ilgili normal tabiatında kot farklılıkları var. Malatya Büyükşehir Belediyemiz otopark ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile otopark ve katlı otopark çalışmaları noktasında ciddi çalışmalar yürütüyor. Bölgede yer altı sularından dolayı ciddi bir fore kazık çalışması yapıldı. Hem mekanik hem de teknik olarak hem de güvenlik açısından bodrumlarda şartlara uygun şekilde otopark yapılması planlanmaktadır. Çalışmalar engelli vatandaşlarımız da düşünülerek, ilerlemektedir. Engelli dostu bir çarşı projesinin hayata geçirilmesi için gayret ediliyor” diye konuştu.Çarşı merkezinin mimari yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, ofis olarak kullanılacak alanların daraltılmaması için katlarda ortak lavabo yapıldığını ancak, teslimatlardan sonra kendi ofisinin içerisine lavabo yaptırmak isteyenler için bir çok ofislerde kanalizasyon ve boru döşeme sisteminin buna göre ayarlandığını vurgulayarak, işyerleri ve ofislerini teslim alan vatandaşların kendi zevkine, isteğine ve kullanım alanlarına göre iç mimari çalışmaları yapabileceği gibi, lavaboları yaptırmak isteyen vatandaşlar için dönüştürülebilir kanalizasyon bağlantıları tercih edildiğini kaydetti.Zemin hak sahiplikleri için halen bazı görüşmelerin devam ettiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, çarşı inşaatının bazı caddelere bakan bölümlerinde de yıkımların devam ettiğini, süreçle beraber etaplar halinde Şire Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda anahtar teslimatının yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.