Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in projelerinden biri olan ve birincisi Millet Bahçesinde ikincisi ise Kernek Şelalesinin bulunduğu alanda düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.Malatya Sofrası’nın şehrin farklı noktalarında da kurulacağını ifade eden Başkan Er, her daim vatandaşların yanında olduğunu ve sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yapıldığını söyledi.Açılış törenine Başkan Er’in yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, İlçe Belediye Başkanları, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Malatya Sofrası’nın ikinci şubesi olan Kernek Şubesi’nin açılış töreninde konuşan Başkan Er, bir yandan şehrin fiziki yapısını düzeltirken bir yandan da sosyal belediyecilik alanında vatandaşların taleplerini yerine getirme gayreti için çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, “Sosyal dayanışmanın ve paylaşma kültürümüzün en önemli örneklerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. Malatya Sofrasının birincisini Millet Bahçesinde ikincisini ise Kernek Şubesi olarak açıyoruz. Bu mekanlar sadece bir yemek, bir sıcak çorba yeri veya ikram yeri değildir. Buralar aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve umudun bir buluşma noktasıdır” dedi.Başkan Er konuşmasının devamında, “Malatya’mızı biz yeniden inşa ederken bunu da her platformda söylüyoruz, Halkımızın hiçbir endişesi olmasın. Malatya’mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve kalkıyor. Her tarafta inşaatlarımız devam ediyor. Bizim kalkınma ile ilgili bir sorunumuz yok. Hep birlikte eskisinden daha güzel, daha dirençli, daha mükemmel bir Malatya oluşacak ve birlikte burada yaşamımızı sürdüreceğiz. Zor günler çabuk geçer. Büyüklerimizin dediği gibi zor günlerin ömrü olmaz. Biz birlikte el ele verirsek bu zorlukları hep birlikte aşacağız bunda da hiçbir tereddütümüz yoktur. Son bir haftada iki bakanımızı ağırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya’mızdalardı. Ben gerçekten başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm bakanlarımıza özellikle de elini Malatya’mızın üzerinden hiç çekmeyen hem çalışma arkadaşım dostum ve çok kıymetli hemşehrimiz Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir müjde ile geldi biliyorsunuz. İnşallah yılsonu itibariyle 79 bin 80 bine yakın konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tabii bildiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanımız geldi. Bakanlığın çok ciddi yatırımları var ilimizde. Malatya’mızın muhtelif yerlerine ihtiyaç duyulan alanlara Allah’ın izniyle Spor Tesisleri yapacağız. Bunları ilerleyen dönem içerisinde hepsini sizlerle paylaşacağız. Bakanımızdan 2.5 milyar lira ödenek müjdesini aldık. 2.5 milyar liranın şu anda bizim arkadaşlar planlamasını yapmıştı. Ön protokolü yaptık. Bu hafta arkadaşlarımız Ankara’ya giderek Spor Toto Genel Müdürlüğü ile Malatya’mıza yapılacak projeleri önüne koyup inşallah startını veriyoruz. Zaten ilk etabın startını verdik burada. İnşallah kısa sürede Malatya’mızın her tarafı kütüphaneler, spor tesisleri ve etkinlik alanlarıyla dolu olacak. Biz ne dedik sadece fiziki inşaat değil biz gönülleri de inşa edeceğiz. İnsanlarımızın bütün sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Tabii bir taraftan bu yapım işleri devam ederken sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de devam ediyor. İşte burada bugün Malatya Sofrası’nın ikincisini açıyoruz. İleride Malatya Sofrasının üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini açarak sayılarını arttıracağız. Şu anda şehir merkezinde de çalışmalar devam ediyor. Bu hususta inşallah onların da önümüzdeki süreç içerisinde açılışlarını yapacağız" dedi.Öğrencilere yönelik kursların devam ettiğini belirten Başkan Er, "Büyükşehir Belediyemizin öğrencilere yönelik olarak düzenlemiş olduğu ücretsiz kurslarda 1700 öğrencimiz eğitim görüyor. Kısa bir süre önce 1300 çocuğumuzun, genç evladımızın da deneme sınavlarını yaptık. Bunlar görünmeyen ama yaptığımız aslında kayda değer güzel işler. Öğrencilerimize ayrıca kaynak desteğimiz devam ediyor. Bu arada yaşlı, kimsesiz büyüklerimizin ev temizliğine başladık. Bunu da ifade etmiş olayım. Önümüzdeki hafta da çamaşırhanemiz hizmete girecek. Çamaşırhanemizde öğrenci evlerinde kalan gençlerimizin, yaşlı kimsesiz büyüklerimizin elbiselerini yıkayıp kurutup teslim edeceğiz inşallah. Ayrıca bir diğer projemizde kimsesiz yaşlılarımızın evlerine her gün dört çeşit yemek girecek inşallah. Tespit etmiş olduğumuz 2000 civarında bir liste var talep doğrultusunda bunu daha da arttırabileceğiz. Bu hizmetimizi de Ocak ayı başında hizmete almış olacağız. Ayrıca hizmete açmış olduğumuz Kadın Vefa Konağımız ve Kültür Merkezimiz çok büyük ilgi görüyor. Kısa bir süre içerisinde Kernek Külliyesinde Hanım kardeşlerimiz için çok güzel bir spor merkezinin de açılışını yapacağız. Vefa konağımız da yetersiz. Bununla ilgili olarak da arkadaşlarımızın çalışmaları bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak konserlerimiz, tiyatrolarımız hemşehrilerimiz tarafından büyük beğeni ile takip edilmekte. Malatya’mızın her bir köşesindeki sosyal kültürel ve Spor tesislerimiz Malatya’mıza değer katmaya devam edecek. Amatör spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Çünkü hakikaten gençlerimizin kötü alışkanlıklardan alıkoyacak onlara yeni alanlar oluşturacak mekanlar oluşturmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise yaptığı konuşmada, “Bu güzel birliktelikte Malatya’yı bir araya getiren bu güzel organizasyonda öncülük yapan Büyükşehir Belediyemize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatya Sofrası sadece uygun fiyat yemek yeme sofrası değil. Malatya Sofrası aynı zamanda Malatyalıların bir araya gelerek dayanışabileceği yerler, mekânlar ve hizmetler. Malatya Sofrası gibi Kütüphane projesinden bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanımız, gençlik kompleksleri, gençlik merkezleri, spor tesisleri önümüzdeki yıl 2,5 milyar liralık Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Malatya’ya yatırımı var. Bu yatırım ve hizmetlerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bakanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmaların ardından Malatya Sofrasının ikinci şubesinin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.