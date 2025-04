Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Malatya genelindeki liselerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Şampiyon Kim?’ bilgi yarışmasının ilk eleme turları başladı. Yaklaşık 70 okulun katılım sağladığı yarışmada, öğrenciler bilgi birikimlerini ortaya koyuyor.Gençlerin bilgi düzeyini artırmak, akademik başarılarını desteklemek ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Şampiyon Kim?" liseler arası bilgi yarışması geniş katılımla başladı. Malatya genelinden yaklaşık 70 okulun başvurduğu yarışmada, ilk eleme turu heyecanı Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yaşanıyor.Gençler sahnede bilgisiyle parlıyorHafta boyunca sürecek olan ilk eleme turlarında okullar üçerli gruplar hâlinde sahneye çıkarak, genel kültür, tarih, coğrafya, edebiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, güncel konular ve spor gibi çeşitli kategorilerde hazırlanan soruları yanıtlıyor. Yarışma sürecinde her okul 10 soruya cevap verirken, her doğru yanıt 10 puan üzerinden değerlendiriliyor.Sorular, yarışmanın düzenleme kurulu tarafından hazırlanan dört seçenekli test formatındaki havuzdan çekiliyor ve süre tutuluyor. Süre aşımı durumunda cevaplar geçersiz sayılıyor. Cevaplar, silinebilir tahtaya yazılarak veriliyor ve ancak moderatör tarafından istenildiğinde açıklanıyor. Süreç boyunca öğrencilerin cep telefonu, kaynak kitap, sözlük gibi araçları kullanması yasak. Aynı şekilde salonda bulunan izleyicilerle iletişim kurulması da kurallar gereği engelleniyor. Yarışmacıların başka ekiplerden yardım alması kesinlikle yasak olup, saygılı ve centilmen davranmaları zorunlu tutuluyor.Elemeleri başarıyla geçen okullar, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan ikinci eleme programında karşı karşıya gelecek. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci eleme turunda finale çıkmak için mücadele edecek okullar, Malatya’nın en iyilerini belirleyecek."Her öğrenci bu yarışmada kazanandır"Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Feridun Dilsiz, yarışmanın sadece bilgiye dayalı bir rekabetten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu yarışmayla öğrencilerimizi hem bilgi hem de sosyal açıdan destekliyoruz. Ekip çalışması, özgüven ve saygı kültürü gibi değerleri kazandırmayı önemsiyoruz. Yarışmaya katılan her öğrenci bizim gözümüzde birer kazanandır" dedi.Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda, eşit puandaki gruplara üçer soru daha sorulacak. Eşitliğin devam etmesi hâlinde ise eşitlik bozuluncaya kadar bire bir soru yöneltilerek kazanan belirlenecek. Yarışma boyunca ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve değişiklikler, Düzenleme Kurulu yetkisiyle çözüme kavuşturulacak. Kurul, gerekli gördüğü hallerde yarışmayı erteleme ya da iptal etme hakkına da sahip olacak.