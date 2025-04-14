Depremin ardından yeniden inşa sürecine giren Malatya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akoğuz Kışlası’ndaki TOKİ konut alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Er, "Malatya’yı daha modern ve güvenli bir şekilde hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Çamurlu Mahallesi Akoğuz Kışlası alanında çalışmaların başlandığı 1. ve 2. Etapta yer alan inşaat çalışmalarını inceledi.Malatya genelinde yapılan inşaat çalışmaları arasında yer alan Akoğuz Kışlası alanında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Akoğuz Kışlası alanında 1. Etapta 865 konut ve 15 adet dükkan yer alırken, 2. Etapta 875 konut, 14 dükkan ve 1 adet cami yer alıyor. Devam eden inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Er, yetkililerden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.Ziyaret sırasında, bölgedeki konutların geldiği aşamayı yakından takip eden Başkan Sami Er, şehrin farklı noktalarında yürütülen rezerv alan projeleriyle birlikte Malatya’nın yeni bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti. Malatya merkezde 78 noktada kırsalda 930 lokasyonda inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Er, özverili çalışmalarından dolayı sahadaki personellere teşekkür etti.Malatya hızlı bir şekilde toparlanıyorBaşkan Er, açıklamasında Malatya’nın yaşadığı büyük afetin ardından hızla toparlanma sürecine girdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı güvenli, sağlam ve çağdaş konutlara kavuşturmak için devletimizin tüm imkânları seferber edildi. 6 Şubat’taki felaketin ardından devletimizin gücünü hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın yoğun gayretleriyle yıl sonuna kadar konut ve iş yerlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Rezerv alan projelerinin Malatya’nın geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Başkan Er, "Akoğuz Kışlası’ndaki TOKİ konutları, kent genelinde yürütülen çalışmaların önemli bir parçası. Şehrimizin dört bir yanında sürdürülen projeler yalnızca konut üretimini değil; sosyal donatılar, yeşil alanlar, eğitim ve sağlık hizmetlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor" diye konuştu.