Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in Başkanlığında her hafta bir mahallede düzenlenen ‘Başkanım Yanımda’ toplantılarının 8.’si İnönü Mahallesinde düzenlendi. Toplantıda Yeşilyurt’ta deprem yaralarını sarılması adına devam eden yatırımlar ile İnönü Mahallesinin sorunlarının çözümleri tüm boyutlarıyla ele alındı.İnönü Mahalle Muhtarlığı Binası önünde düzenlenen toplantıya; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hülya Özdağ Özen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Kadın Kolları İl Koordinatörü Selin Yurdakul, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mahalle toplantılarının deprem sonrasında Yeşilyurt’ta ortaya çıkan sorunların çözümüne önemli katkılar sunduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, “İnönü Mahallemizde her zaman büyük bir teveccühle karşılanıyoruz, bugünde sizleri dinlemeye, sorunlarınıza kalıcı çözümler getirmek için bir aradayız. Güleryüz ile bizleri karşılayan, taleplerini bizlerle paylaşan kıymetli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, “Başkanım Yanımda’ Projesiyle vatandaşların taleplerine yerinde ve hızlı çözümle getirdiklerini söyledi. Yeşilyurt’u el birliğiyle ayağa kaldırmak için toplumun tüm kesimiyle dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından mahallelerimizi topyekün ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızın güvenli, temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına imkan sunmak öncelikli görevimizdir. Yeşilyurt’umuzu tüm sorunlarından arındırıp geleceğe daha güzel ve modern bir kimlikle taşımak için ortak akla, fikir alış verişlerine ve istişareye ayrı bir önem veriyoruz. Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz bu tür toplantılarımızla iletilen talepleri yerinde öğreniyor, gerek Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyemiz gerekse de diğer kurumlarımızı ilgilendiren sorunlara yerinde, anında ve hızlı çözümler getirip, Yeşilyurt’umuzu güçlü yarınlara hazırlama hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yeşilyurt’umuz için, geleceğimiz için, güvenli ve umutlu yarınlar için muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir ve beraber hareket ediyoruz. Mahalle toplantılarımız gayet verimli ve güzel geçiyor, sorunlara çözümler getirdikçe mahallelerimizde ki yaşam seviyesi her geçen gün daha iyi bir seviyeye ulaşıyor” şeklinde konuştu.AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise, Yeşilyurt’u ayağa kaldırmak adına yaptığı hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, “ AK Parti hareketi her zaman milletiyle hemhal olmuş, birlikte hareket etmiştir. Bugünde bunun güzel bir örneğini ‘Başkanım Yanımda’ Projesiyle İnönü Mahallemizde görmekteyiz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini öğrenmek ve çözümler bulmak amacıyla gerçekleşen bu güzel buluşmayı organize eden herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin tek amacı talepleri, sorunları ve problemleri çözüme kavuşturmaktır, bunun için gayret ediyoruz. Bizleri her zaman olduğu gibi muhabbetle, samimi ve güzel bir şekilde misafir eden mahallemizin değerli sakinlerine teşekkür ediyorum. Dün ve bugün olduğu gibi yarında sizlerle, milletimizle hareket etmeye devam edeceğiz. Sizlerin sorunlarınızı yerinde gözlemlemek, müşahede etmek, sorunlara kalıcı çözümler getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından söz alan mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri taleplerini ilettiler.