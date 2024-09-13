Bingöl’de cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğinin de çok güzel bir nişanesidir. Gönlümüz, tarihimiz ve geleceğimiz bir. Birlik beraber içerisinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi.Programları icabı Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hisarcıklıoğlu Cami’nin açılışına katıldı. Açılışa Yılmaz’ın yanı sıra, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Türkiye Sanayi Odaları Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bir deprem olduğunda camilerdeki insanlarımızın canı riske girecekti. Müftümüz bir çalışma yaptırdı. 10 cami yıkılarak yeniden inşa edildi. Çeşitli bakanlıklar ve hayırseverlerin destekleri oldu. Hisarcıklıoğlu ailesi bizimde bu çorbada tuzumuz olsun dedi. TOBB bütçesinden değil, kendi şahsı varlıklarından böyle bir hayır işi yapalım dedi. Aslında bu milletimizin birliği, beraberli ve kardeşliğinin de çok güzel bir nişanesidir. Gönlümüz, tarihimiz ve geleceğimiz bir. Birlik beraber içerisinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bu yönüyle de çok anlamlı bir hayır işi olduğunu ifade etmek istiyorum. İlim adamları ve alimlerimiz daha iyi bilirler. Defterinin açık kalması diye bir hadise var. İşlediğiniz sevapların bir kısmı başlayıp bitiyor. Bir kısmı da sürekli bir şekilde size bir mükafat getirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de böyle eserlerdir. Bu eser durduğu sürece, insanlar gelip ibadet ettiği sürece Hisarcıklıoğlu ailesinin sevap defteri açık kalmaya devam edecek” diye konuştu.