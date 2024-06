Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, kentin sorunlarını içeren dosyayı AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye sundu.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MAGİNDER’i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetti dile getiren Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, "Malatya’mızın sorunlarıyla ilgili bir dosya hazırladık. 6 Şubat depreminden sonra Malatya’mızda ciddi sorunlar oluştu. İş dünyasının çözülmesini beklediği sorunlar var. Biz bunlarla ilgili milletvekilimiz ile istişare toplantısı yaparak bunların acil bir şekilde çözülmesi için gerekli adımların atılması için bugün burada bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Malatya’da şuan gördükleri en önemli sorunun bilgi eksikliği ve kirliliği olduğunu ifade eden Karademir, "Yöneticilerimizin siyasetçilerimizin hızlı bir şekilde Malatya’da iş dünyasının, esnafımızın, tüccarının kafa karışıklığını biran önce bitirilmesi gerektiğini her platformda belirtiyoruz. Şuan iş dünyasının yine önünde bekleyen en önemli soru mücbir sebepten dolayı esanatımızın SGK ve vergilerinin 31 Ağustos itibariyle son bulacak olması. İş dünyası ciddi bir sıkıntı içinde. Yine aynı şekilde organize sanayi bölgesinde şuan yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizin arazi sorunu var. Ama buradaki alt yapı sorunları ve yine arazilerin kamulaştırma sorunuyla ilgili sıkıntılar olduğu için, Malatya’da yatırım noktasında bazı sorunlar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Malatya’da yerinde dönüşüm ve imarla ilgili bazı sıkıntıların da halen devam ettiğini belirten Kardemir, "İlgili belediye başkanlarımızın hızlı bir şekilde adım atmadığını görüyoruz. Biz bu konularda bakanımıza gereken talepleri ilettik. inşallah kendileri de bunlarla ilgili hızlı bir şekilde Malatya’mıza gereken adımları atacaklardır. Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin Malatya için çalıştığını sahada olduğunu, Malatya için her zaman bir dakika bile zamanı olsa Malatya’ya harcadığını görüyoruz. Kendisi de Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için her türlü çalışmayı yapacaktır" dedi.Milletvekili Bülent Tüfenkci de MAGİNDER’in genç bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen Malatya’nın sorunlarına sahip çıktığını belirterek, "Malatya’nın 6 Şubat depreminden sonra yaşamış olduğu felaketten bir an önce ayağa kalkarak ticaretinin, sanayisinin ve sosyal ve kültürel gelişiminin bir an evvel tamamlanması noktasında gerek fikir beyan eden gerekse ellerini taşın altına koyan arkadaşlarımız. Güçleri oranında da 6 Şubat depreminden hemen sonra ellerini taşın altına koyarak çeşitli yardımlarda bulunduklarını da bizler yakinen o gün sahada gördük" şeklinde konuştu.Malatya’nın Asrın felaketi sonrası yeniden bölgesinin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olması noktasında herkesin katkı vermesi gerektiğini ifade eden Tüfenkci, "Özellikle Malatya’mızın ticari merkezlerinin çökmesiyle beraber esnaflarımızın faaliyet göstereceği alanları oluşturma noktasında gayret gösterdik. İlk etapta 5 binin üzerinde işyerinin yapılması adına inşaatlar başladı hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse yılsonu itibariyle peyderpey dağıtılmasına da başlanılacak. Özellikle ihalesi yapılan valiliğin yan tarafı, saray mahallesi ve Kışla caddesinin bir kısmının yıkılarak hızlı bir şekilde yapılması noktasında da sona gelindi. İnşalllah Kışla caddesindeki esnaflarımıza da yer gösterildi ve kuraları çekildi. İnşallah onlar da 10 gün içerisinde taşınarak oradaki yıkım ve inşaatların da başlanması sağlanmış olacaktır" ifadelerine yer verdi.Yine Malatya’da Altay Kışlasında yapımı süren yeni sanayi sitesine de değinen Tüfenkci, yakın zamanda buradaki dükkanların da işyeri yıkılan veya ağır hasar alan sanayici esnafına teslim edileceğini söyledi.