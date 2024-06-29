Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 2024 yılının Türkiye birincilerinden biri de Tenzile Ana Ortaokulu öğrencisi Utku Mert Taşçı oldu.LGS sınavında Van’ın Erçiş ilçesindeki Tenzile Ana Ortaokulu öğrencisi Utku Mert Taşçı, tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı. Sınavda en yüksek puanı alarak birinci olan Utku Mert Taşçı, uzun ve disiplinli bir çalışma sürecinin ardından elde ettiği bu başarıyı ailesine, öğretmenlerine ve idarecilerine borçlu olduğunu belirtti. Utku Mert, başarı sırrını düzenli çalışma, doğru kaynak kullanımı ve moral motivasyonunu yüksek tutmak olarak açıkladı.Tenzile Ana Ortaokulu Müdürü Ebubekir Demir, Utku Mert Taşçı’yı tebrik ederek, onun bu başarısının diğer öğrencilere de ilham vereceğini söyledi. Demir, eğitimde fırsat eşitliğinin ve kaliteli eğitimin önemini vurgulayarak, bu tür başarıların ilçe ve okulun geleceği için umut verici olduğunu belirtti.992 bin 906 adayın katıldığı sınavda 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek şampiyon oldu.