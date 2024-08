Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, kent merkezindeki Emekliler Parkındaki kurulan geçici konteynerde hizmet veren esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.Emekliler Parkındaki Konteynerde geçici olarak hizmetlerini devam ettiren depremzede esnafların talep ve sıkıntılarını gündeme getirdiklerini ifade eden MAGİNDER Başkanı Karademir, “Bizler her zaman Malatya’mızda esnaflarımızın, yanındayız. MAGİNDER ailesi olarak her zaman esnafımızın sorunlarını dile getiriyoruz” dedi.Mücbir sebebin uzatıldığına dair henüz bir resmi açıklama olmadığına değinen Karademir, “Malatya’nın deprem bölgesi olması nedeniyle hayırlı bir haber bekliyoruz. Şuanda 4 ay mücbir sebebin uzatılması geçici bir çözüm. Van’da olduğu gibi en az 5 yıl olmasını talep ediyoruz. Olmazsa ise 3 yıl mücbir sebep uzatılmasını ve SSK borçlarının silinmesi gerekiyor. 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Malatya’mızda esnaflarımız zor durumda. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Erdem Cantimur, Malatya’yı ziyaret ettiğinde şehrimizin sorun ve sıkıntılarını kendilerine ilettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Söğütlü camisinin esnaflarının şuanda 4 kez yer değiştirdiğini ve çok mağdur olduklarını ifade eden Karademir, “Esnafların her yer değiştirmesinde dolayı çok ciddi para gidiyor, düzeni bozuluyor. İş yerleri bitince esnaflarımız buralara yerleşirse daha iyi olur. Çarşıdan uzak olmaz, Malatya’nın kalbi çarşıdır. Hep birlikte esnaflarımızla birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Esnaflarımızın daha sıkıntı yaşamalarını istemiyoruz. Kışla Caddesinde yıkımlar devam ediyor. Millet bahçesinde ve kanalboyunda esnaflarımız ticaretlerine devam ediyor. En kısa zamanda iş yerleri bitince yerlerini alacaklardır” şeklinde konuştu.