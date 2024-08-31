Sağlık Bakanlığınca Erzurum’a 37 uzman ve 231 pratisyen hekim atadı.AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Girişimlerimizin sonucu, kadim şehrimizin ihtiyacı olan hekim ihtiyacının büyük ölçüde karşılayacak 37 uzman hekim ve 231 pratisyen hekim ataması aziz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte verdiği desteklerden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizi her alanda ihya etmeye ve ihtiyaçlara çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de atamalarla doktor açığının yüzde 70’inin karşılandığını söyleyerek, “Erzurum bölgenin sağlık merkezi konumunda, bu açıdan da oldukça önemli. Sağlık Bakanlığından doktor atamasına dair talebimiz vardı. Bakanlık talebimize karşılık verdi. Bu atamalarla Erzurum’un doktor açığının yüzde 70’i karşılanmış oldu. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.