Maden, Alacakaya, Arıcak, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Başkanı Sebahattin Bozcan, Maden ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bozcan, Sosyal Konut Projesi kapsamında Maden ilçesine yapılması planlanan 50 konutun, mevcut başvuru sayısına göre yetersiz kaldığını belirtti. İlçede 253 vatandaşın sosyal konut için başvuruda bulunduğunu aktaran Bozcan, planlanan konut sayısının ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Madenli vatandaşların konut beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bozcan, yetkililere çağrıda bulunarak, ilçeye yapılacak sosyal konut sayısının artırılması yönünde düzenleme yapılmasını talep etti.

Bozcan, sosyal konutların özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirterek, Maden ilçesinin bu kapsamda daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.