Dernek binasında yapılan genel kurul, gerekli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Faaliyet raporu ile gelir-gider hesapları okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan seçimler sonucunda mevcut başkan Tugay Telçeken, yeniden Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Başkan Telçeken, şehrin gelişimi için her platformda çözüm odaklı çalışmalara gönüllü olarak devam edeceklerini belirtti. Telçeken, “Her daim sivil toplum kuruluşlarının destekçisi olan Elazığ Valiliğimize, Elazığ Belediyemize ve tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Genel kurulda ayrıca yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan: Tugay Telçeken

Üyeler:

Makine Mühendisi Fatih Erkek

Eğitimci Fırat Güreş

Yüksek İnşaat Mühendisi Nedim Polat Kaya

Mimar Hasan Şara

ELİGED yönetimi, yeni dönemde Elazığ’ın istihdam, eğitim ve gelişimine katkı sunacak projelerle çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.



