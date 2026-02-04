Burak Özgül; “Açık ve net söylüyorum,2026 yılında mutlaka erken seçim yapılması gerekiyor. Mevcut hükümet, erken seçim yapmamak için sürekli topu taca atıyor, konuyu ertelemeye çalışıyor. Ancak şunu unutmamaları gerekiyor. Maç 90 dakika sürer. Bu millet sandıkta her zaman son sözü söyler. Bugün vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı erken seçim istiyor. Bu sadece bir rakam değil, halkın feryadıdır, beklentisidir. Şu anda esnafımız zor durumda. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşıyor. Emeklilerimiz geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Toplumun büyük bir kesimi hayatından memnun değil. İnsanlarımız alın terinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz umutla yarına bakamıyor. Ailelerimiz her geçen gün daha fazla geçim derdiyle boğuşuyor. Bizler, bu sesi duymazdan gelemeyiz. Bu talepleri görmezden gelemeyiz.

Demokrasi, milletin iradesine saygı duymaktır. Çözüm sandıktır. Çözüm halkın karar vermesidir. Bu nedenle çağrımız nettir. Milletin sesine kulak verin. Sandığı geciktirmeyin. Halkın önünü açın. Bizler her zaman milletimizin yanında olmaya, hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.