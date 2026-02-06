6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli olmak üzere sırasıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremi dokuz saat arayla yaşamıştık Etki alanı çok geniş olan ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yâd eder, bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.

Depremlerin ardında bıraktığı acıklı hikâyeler, devletimizin ve milletimizin el ele vermesi suretiyle birer birer geride kalmış, depremzede vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları problemler devletimizin iradesiyle giderek azaltılmıştır.

Asrın felâketi 11 ilde 120 bin kilometrekare alanda yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilemiş; 53.537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 100 binden fazla vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olmuş; depremler neticesinde son dönemlerde yaşadığımız en çetin imtihandan da şükürler olsun ki, devlet ve millet olarak alnımızın akıyla çıkmayı başarmış bulunuyoruz.

Nitekim bizim kültürümüzde komşusu açken tok yatmak tasvip edilen bir durum değildir. Bu inançla tüm Türkiye’nin tek yürek olması suretiyle milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiştir.

Coğrafya bir bakıma üzerinde yaşayanların kaderlerini tayin eden ve onları şekillendiren unsurları da içinde barındırmaktadır. Bu açıdan ülkemizin deprem kuşağında bulunduğunu aklımızdan çıkarmamalı, afetlere hazır ve tedbirli olmalıyız. Bu anlamda afetlere yönelik hazırlık çalışmaları, afet eğitimleri, afet odaklı yapılaşma çalışmaları çok büyük önem arz etmektedir.

“Deprem değil, bina öldürür.” anlayışıyla bölgelerimizin kültürüne uygun; özgün mimaride, az katlı, sağlam binalar inşa edilmesinin gerekliliğini idrak etmemizin yanı sıra 6 Şubat depremleri bize ahlâklı, helâl-haram ölçülerine özenle riâyet eden, mesleğinde ehil kişiler yetiştirmenin gereğini de ortaya koymuştur. Tarihî eserleriyle ünü çağları aşmış Mimar Sinan’ın “Ya herkesin yaptığını en iyi yap ya da hiç kimsenin yapmadığını yap.” düsturuyla hareket ettiğimiz takdirde depremlerden korunmanın ilk adımını atmış olacağımıza inanıyorum.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in kaleme aldığı “Zelzele” şiirinin “Daha dün gerçek olan bu cennet şimdi düştür / Yeryüzünden bir gece yer altına göçmüştür!” dizeleriyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyor; deprem bölgesine hiçbir çıkar gözetmeksizin yardıma koşan gönüllülerden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Rabbim milletimize böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın.