Başkan Karakuş. “Bu büyük felaket, sadece on binlerce canımızı değil; ihmali, plansızlığı ve rant anlayışını da acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Deprem değil, ihmal öldürmüştür. Bilimsel şehircilik anlayışından uzaklaşıldığında, denetim mekanizmaları işletilmediğinde ve insan hayatı ikinci plana atıldığında bedel ne yazık ki çok ağır olmaktadır.

Yeniden Refah Partisi olarak bizler;

– Depreme dayanıklı şehirlerin inşa edilmesini,

– Kentsel dönüşümün insan odaklı yapılmasını,

– Yapı denetim sisteminin gerçek anlamda bağımsız hale getirilmesini,

– Afetlere hazırlık süreçlerinin şeffaf ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini ısrarla savunuyoruz.

Elazığ da geçmişte depremler yaşamış bir şehir olarak bu konuda asla rehavete kapılmamalıdır. Alınmayan her tedbir, ertelenen her önlem yeni acılara davetiye çıkarmaktadır. Bizler, Elazığ’ın ve ülkemizin güvenli yarınları için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.