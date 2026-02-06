Başkan Selmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden üç yıl geçti. Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay’da büyük yıkımlara yol açan bu depremler, Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 14’ünü doğrudan etkileyerek milletçe yaşadığımız en karanlık ve en acı gecelerden biri olarak hafızalarımızda yerini almıştır.

Bu iki büyük sarsıntı; on binlerce canımızı yitirmemize, milyonlarca vatandaşımızın hayatının değişmesine neden olmuş, yüreklerimizde ise zaman geçse de dinmeyen, süresiz ve tarifsiz bir acı bırakmıştır. Ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, devlet-millet el ele vererek örnek bir dayanışma sergilemiş; sabır, birlik ve kardeşlik ruhuyla yaralarını sarmayı başarmıştır. Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla sahada olmuş; arama kurtarma çalışmalarından barınma ve sağlık hizmetlerine, altyapıdan kalıcı konutların inşasına kadar her alanda kararlı ve hızlı adımlar atılmıştır. Bu süreçte yalnızca fiziki yaraların sarılmasıyla yetinilmemiş, afetten etkilenen vatandaşlarımızın psikososyal destek hizmetleri de aralıksız sürdürülmüştür.

BAŞKAN SELMANOĞLU: "Elazığ, bu süreçte yalnızca yaralarını saran değil, yaralara merhem olan bir şehir olmuştur"

Bizler de AK Parti Elazığ teşkilatları olarak depremin ilk anından itibaren sahadaydık. Elazığlı olmanın verdiği sorumlulukla, hem kendi şehrimizde hem de depremden etkilenen kardeş şehirlerimizde vatandaşlarımızın yanında olduk; yardımlaşma ve dayanışmayı büyüttük. Elazığ, bu süreçte yalnızca yaralarını saran değil, yaralara merhem olan bir şehir olmuştur.

Bu vesileyle, deprem sürecinde fedakârlık gösteren, büyük bir dayanışma ruhuyla hareket eden tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışma ruhumuzu daim kılsın."

