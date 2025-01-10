Lokman Hekim Van Hastanesi, 2024 yılında yaptığı 55 glomus tümörü ameliyatı ile büyük bir başarıya imza attı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörü ameliyatında Türkiye’nin bütün illerinin yanı sıra yurt dışından da hasta kabul ettiklerini belirtti. Son 15 gün içinde 10’a yakın glomus tümörü ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başel, “Gittikçe artan bir sayımız var. 2024 yılında 55’e yakın bizim yaptığımız ameliyat var. SGK’dan aldığımız verilere göre Türkiye’de yapılan glomus tümörü ameliyatı kadar ameliyat yapmışız. Allah’a şükür sonuçlarımız da iyi” dedi.En son Antalya, Kars ve Van’dan üç glomuns tümörü ameliyatını aynı hafta içerisinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Başel, “Kürşat Şimşek Antalya’dan, Gülten Taşkıran Kars’tan ve Hatice Taytaş ise Van’dan hastanemize geldiler. Kürşat Bey, daha önce bir hastamız vasıtasıyla bize geldi. 6 santimetreye yakın çok zor bir tümörü vardı. Çok zorladı bizi ama tamamen çıkardık ve hiçbir komplikasyon gelişmedi. Hatice Hanım’ın tümörü çok büyüktü ve dıştan da belli olan bir tümörü vardı. Önceden baya gezmişler. 5-6 yıldır olan bir hastalık. ‘Çıkarılamaz’ diye söylendiği için beklemişler. Bakmışlar bekledikçe büyüyor, ‘o zaman tedavi edelim’ demişler. Ben konuştum ikna oldu. Üçünü de ameliyat ettik. Yakında taburcu edilecekler” dedi.Kars’tan gelen Gülten Taşkıran (58) isimli hasta, “Hocamla görüştüğüm anda içime su serpti. Hemen kararımı verdim. Elhamdülillah çok iyiyim. Çok hastane gezdim ama böylesini görmedim. Herkes bizimle ilgileniyor. Allah razı olsun. 3,5 senedir gece gündüz yatamıyordum. Hala inanamıyorum. Bu ben miyim, ben değil miyim? Bu çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Diye” ifadelerini kullandı.Yaklaşık iki ay önce hastalığını öğrendiğini belirten Kürşat Şimşek (45) de, “Hastalığımı iki ay oldu öğreneli. Son öğrendiğimde hemen geldik. Gözümüz kapalı ameliyat olduk ve hiçbir şey hissetmedik” diye konuştu.