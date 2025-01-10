Vanlı sporcular, Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında düzenlenen Kayakla Oryantiring 1. Kademe Yarışması’nda elde ettikleri başarıdan dolayı milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kayakla Oryantiring 1. Kademe Yarışması’nda Van’ı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. İki gün süren yarışmaların ardından alınan sonuçlar, Vanlı sporcuların üstün performansını ortaya koydu.Birinci gün orta mesafe yarışlarında Ozan Ayçiçek E/21 kategorisinde birinci, Servet Özcan ikinci, Gökhan Karakoç üçüncü oldu. Zeliha Yabalak K/21 kategorisinde üçüncü, Meryem Sabay K/20 kategorisinde üçüncü, Azad Karakoç E/20 kategorisinde üçüncü, Kübra Okam ise K/17 kategorisinde ikinci sırada yer aldı.İkinci gün sprint yarışında Ozan Ayçiçek E/21 kategorisinde birinci, Servet Özcan ikinci, Gökhan Karakoç üçüncü oldu. Gül Orhan K/20 kategorisinde üçüncü, Selvi Okam K/17 kategorisinde ikinci ve Kübra Okam üçüncü oldu.Toplamda 14 madalya kazanan sporcular, yarışmada büyük bir başarıya imza attı. Başantrenör Halis Korkmaz, “Başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdik. Çalışmalarımıza son hız devam ederek gümbür gümbür gelmeye devam edeceğiz” dedi.