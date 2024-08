Oltu’da bir grup genç, beş yıldır geleneksel hale getirdikleri ’Bayrak Değiştirme’ programını gerçekleştirdiler. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Lale Dağı’nın zirvesine ulaşan grup, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.Erzurum’un Oltu ilçesine yaz tatili için gelen iş insanı Gencay Yıldıztekin’in üniversite öğrencisi oğlu Murat Yıldıztekin, lise öğrencisi yeğeni Alperen Yıldıztekin, arkadaşı Futbol Hakemi Oğuz Akyüz, yaşadıkları yerden memleketlerine gelenler, bin 500 rakımlı Lale Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için tırmanış gerçekleştirdi.Kocaeli’nden gelen İş İnsanı Gencay Yıldız Tekin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da nasip oldu. Oltu’muza geldik. Oğuz Akyüz kardeşimizin başlatmış olduğu ve geleneksel hale getirdiğimiz Lale Dağı’nın zirvesindeki yıpranan bayrağı değiştirdik. Her yıl sılayırahim olarak nefes almak, sağlığı kazanmak ve dirilerimizi ölülerimizi ziyaret etmek için memleketimize geliyoruz. Yıpranan bayrağımızı değiştirmek bize nasip oluyor. Lale Dağı’ndan manzara çok güzel. Buradan Oltu Belediye Başkanımıza sesleniyorum, buraya bir sosyal tesis düşünürseler gurbetteki ve buradaki Oltulular için mükemmel bir çalışma olur, herkese sevgiler saygılar" dedi.Manisa Soma’dan gelen Futbol Hakemi Oğuz Akyüz ise, "Beş yıl önce antrenman yaparken buralara çıkmıştım. Buradan şehir manzarasını izlemek hem de kondisyon geliştirmek için buraya çıktığımızda bayrak direği olduğunu gördük ancak ucunda bayrak yoktu. Biz de neden bu bayrağı biz dikmeyelim dedik ve tam beş yıl oldu. Beş yıldır gelenek haline getirdik ve her geldiğimizde buraya yıpranan bayrağımızı değiştiriyoruz ve Lale Dağı’na aşağıdan da bakıldığında yukarıdan da bakıldığında Türk bayrağı ile muhteşem bir manzara oluşturuyor. İnşallah seneye de altıncı bayrağımızı göndere çekmek nasip olur" dedi.