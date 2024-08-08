Erzurum’da bulunan Aile Sağlık Merkezleri vatandaşa koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yanında danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Kentte bulunan toplam 65 Aile ve Sağlık Merkezinden 26’sı merkez ilçelerde hizmet verirken, 39 Aile Sağlık Merkezi ise diğer ilçelerde faaliyetlerini sürdürüyor.Vatandaş odaklı sağlık hizmeti sunan ve Yakutiye İlçesinde hizmet veren Dr. Osman Edip Somonoğlu Aile Sağlık Merkezi, son 6 ayda 50 bin vatandaşa hizmet verdi.Aile Hekimi Dr. Ahmet İzzetgil, yaptığı açıklamada koruyucu ve önleyici hizmetlere yoğunluk verdiklerini belirterek, günlük yaklaşık 250 vatandaşa hizmet sunduklarını ifade etti.Amaçlarının vatandaşa en iyi sağlık hizmeti vermek olduğunu belirten İzzetgil, şunları söyledi: “Doktor Osman Edip Somunoğlu Aile Sağlık Merkezi olarak 7 aile hekimi, 5 ebe, 3 yardımcı sağlık personeli ve 2 hizmetli ile A sınıfı olarak hizmet vermekteyiz. Merkezimizde günlük 250 hasta muayene edilmektedir. Bunun yanında aile hekimliğine kayıtlı vatandaşlarımızın diyabet tarama, hipertansiyon tarama, obezite, kanser tarama, kardiyovasküler konusunda takip işlemleri yapılmaktadır. Yine anne, bebek, çocuk sağlığı aşılama kontrol ve sağlık eğitim hizmetleri verilmektedir. Vatandaşlarımızın kolon kanseri ve meme kanseri alanındaki sorunları konusunda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaktayız. Son altı ayda yaklaşık 50 bin hastaya hizmet verdik. Aile hekimleri hastalarını sadece tedavi etmez, onları hastalanmadan önce korumaya çalışır. Bu amaçla kişiye yönelik koruyucu hizmetler içinde aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danışmanlık yapma, bebek ve çocuk izlemi, gebe izlemi, aile planlaması gibi hizmetler vermekteyiz’’Aile Sağlık Merkezinden hizmet alan vatandaşlar ise sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarının kaliteli hizmet anlayışıyla her türlü sağlık sorunları konusunda çözüm ürettiklerini ifade ettiler.