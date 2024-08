Nöromorfik Yapay Zekâ donanımı alanında uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza atan Kyushu Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Hirofumi Tanaka, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelerek iki üniversite arasında potansiyel iş birliklerini değerlendirdi.Gerçekleştirilen görüşmede, nöromorfik yapay zekâ donanımı ve bu alandaki ortak araştırmaların gelecekteki uygulamaları ele alındı. Her iki taraf da bu stratejik alanda yapılacak ortak çalışmaların, bilimsel ilerlemenin yanı sıra iki ülke arasındaki akademik ilişkileri güçlendireceği konusunda hemfikir oldu.Prof. Dr. Tanaka, nöromorfik yapay zekâ donanımının geleceğin teknolojilerindeki rolüne dikkat çekerek, bu alanda Atatürk Üniversitesi ile gerçekleştirilecek iş birliklerinin, hem bilimsel hem de teknolojik yeniliklere katkı sağlayacağını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Atatürk Üniversitesinin bu alandaki altyapısı ve akademik birikimi ile Kyushu Teknoloji Enstitüsünün uzmanlığını bir araya getirerek, küresel çapta ses getirecek projelere imza atmayı hedeflediklerini belirtti.Yapılan toplantıda, her yıl en az iki öğrencinin karşılıklı olarak değişim programına katılması ve bu programın her iki kurumun akademik ve kültürel bağlarını güçlendirmesi kararlaştırıldı.En Az İki Öğrenci, Kyushu Teknoloji Enstitüsünde Eğitim GörecekGörüşmede, öğrenci değişim programının sadece akademik gelişimi değil, aynı zamanda farklı kültürler arasında köprü kurmayı amaçladığına vurgu yapıldı. Prof. Dr. Tanaka, bu programın öğrencilerin uluslararası deneyimler kazanmasına ve küresel bakış açılarını genişletmesine olanak sağlayacağını belirtti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Atatürk Üniversitesinin bu tür uluslararası iş birliklerini desteklemeye kararlı olduğunu ifade ederek, Kyushu Teknoloji Enstitüsü ile kurulacak bu bağın, iki üniversite arasında uzun soluklu ve verimli bir iş birliği süreci başlatacağını söyledi.Program kapsamında, her yıl Kyushu Teknoloji Enstitüsünden en az iki öğrenci Atatürk Üniversitesinde eğitim alırken, aynı şekilde Atatürk Üniversitesinden de en az iki öğrenci Kyushu Teknoloji Enstitüsüne kabul edilecek. Öğrenciler, katıldıkları program boyunca her iki üniversitenin sunduğu gelişmiş araştırma imkanlarından faydalanarak, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.Bu önemli anlaşma, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda atılan bir adım olarak öne çıkarken, her iki üniversite de programın başarıyla uygulanması için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını dile getirdi.