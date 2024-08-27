Tarım ve Orman Bakanlığı Kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanarak iş birliğinin artırılması amacıyla Bakanlığa bağlı/ilgili/ilişkili kurum amirlerinin katılımıyla aylık periyotlarla düzenlenen İstişare Toplantısı, bu ay da Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.Kurum amirlerinin kendi faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay il genelindeki ormancılık çalışmalarına dair sunum eşliğinde bilgiler verdi.Kurum amirlerinin karşılıklı görüş alışverişi, sorun ve çözüm önerilerinin de ele alındığı toplantı, kurumlar arası işbirliğinin artırılmasına yönelik iyi niyet temennileriyle son buldu.