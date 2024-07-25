Halk arasında ’kelebek hastalığı’ olarak bilinen nadir hastalıklardan epidermolysis büllosa hastası 7 yaşındaki Fatma Aydın’ın annesi Gülsüm Aydın, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.Elazığ’da yaşayan Gülsüm Aydın’ın 7 yaşındaki kızı Fatma, hayata gözlerini açtığı ilk gün ’kelebek hastalığı’ ile tanıştı. Kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle en küçük bir dokunuşta bile cildinde soyulma ve yaralar oluşan Fatma Aydın, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Ellerinde ve ayaklarında oluşan yaraların sonucunda ayak parmakları birbirine yapışan Aydın, annesinin yardımıyla ellerini kullanmaya başladı. Nadir hastalıkla mücadele eden kızının vücudunda oluşan yaralarını doktor misali sarmaya çalışan ve son zamanlarda zor günlerden geçtiklerini dile getiren anne Aydın, yetkililerden ve iş adamlarından yardım bekliyor.